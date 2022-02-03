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8 Yaşında Yazar Oldu

El yazısıyla yazdığı kitabı kütüphaneye bırakan sekiz yaşındaki Dillon Helbig'in artık geniş bir okuyucu kitlesi var. Helbig'in kitabı için kütüphanede uzun bir bekleme listesi oluştu bile.

8 Yaşında Yazar Oldu

8 Yaşında Yazar Oldu

El yazısıyla yazdığı kitabı kütüphaneye bırakan sekiz yaşındaki Dillon Helbig'in artık geniş bir okuyucu kitlesi var. Helbig'in kitabı için kütüphanede uzun bir bekleme listesi oluştu bile.

03 Şubat 2022 Perşembe 15:05
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Sekiz yaşındaki Dillon Helbig, aralık ayı ortasında The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis (Dillon Helbig’in Noel Maceraları) adlı kitabını yazmayı bitirdiğinde, herkesin onu okumasını istedi. Kitabını kendi yayınlamaya karar veren Helbig, büyükannesinin hediyesi olan ciltli bir deftere hikâyesini yazmaya başladı.

Ardından Idaho’daki Lake Hazel’daki bir kütüphaneyi ziyaret eden Dillon, imzalı kitabını yakındaki bir rafa bıraktı.

Dillon, KTVB televizyon kanalına gizli kitap bırakma operasyonu hakkında şunları söyledi: “Çikolata alırken olduğu gibi sinsi davrandım. Gizlice yanından geçmem gereken bir sürü kütüphaneci vardı, o yüzden ne yaptım biliyor musun? Bu kısmı örttüm ve arkasını vücudumla örttüm ve içeri soktum ve sonra yürümeye başladım ve sonra bu koridora geldim. Sonra da kitabımı tam buraya koydum.”

81 sayfalık kitap, Dillon’ın süslediği bir Noel ağacının üzerindeki yıldızın patlamasından sonra yaşadığı maceraları anlatıyor. Dillon bir portalla tarihteki ilk Şükran Günü’ne ve Kuzey Kutbu’na zaman yolculuğu yapıyor.

Babası Alex Helbig’e göre 81 sayfalık resimli kitabın en etkileyici kısmı, zamanda yolculuk yaptıktan sonra 1621’de kahraman dev bir hindi tarafından yenmesi. Babası özellikle Dillon’un hindinin karnındaki resminden etkilendiğini belirtiyor.

Baba Helbig; “Kitabı kütüphane rafına koyduğu gün Dillon’a büyükannesi bakıyordu. Bize o akşam söyledi. Kaybolacağı için endişeliydik” dedi.

Lake Hazel kütüphanesi şube müdürü Alex Hartman, “Ailesi kitabını bulacağımızdan ve ondan kurtulacağımızdan endişeliydi. Bu yersiz bir korkuydu, çünkü bir kitabın en güvenli olacağı yer burası” dedi.

Hartman ve meslektaşlarının, Dillon’ın kitabını “hikayeler” bölümünde keşfettikleri ve Hartman’ın altı yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere okudukları ortaya çıktı. Hartman, “Dillon’un kitabı, koleksiyonumuza bir kitap eklemek için arayacağımız tüm kriterlere kesinlikle uyuyor” dedi. Ve böylece Dillon’ın izniyle, kütüphane kitabı etiketledi ve yetişkinler, gençler ve çocuklar için grafik romanlarının olduğu bölüme yerleştirdi.

Cumartesi günü itibarıyla, Dillon Helbig’in Noel Maceraları 61 kişilik bir bekleme listesine sahipti. Hartman, Dillon’ın annesiyle dijital bir kopya oluşturma konusunda görüşmeler içinde.

DEVAMI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI BİLE

Hartman, Washington Post’a, “Sadece çocukların kendi hikayelerini yazmak ve bunları başkalarıyla paylaşmak için ilham bulmasını umuyoruz. Diğer çocuklarla paylaşmak için iyi bir gösteri olduğunu düşünüyorum.”

Genç yazar, kitabının devamı için çalışmalar da başlamış. Grinch’in ziyaretini konu alan ve Dillon’ın köpeği Rusty’nin de yer aldığı bir bölümle, anaokulu günlerinden esinlendiği ceket yiyen dolap hakkında bir kitap yazıyor.

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8 Yaşında Yazar Oldu
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