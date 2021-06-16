Adıyamanlı kovboy Cumali Ozan tarzıyla gelir elde ediyor

Küçük yaşlarından itibaren kovboy filmlerini ilgiyle izleyen Ozan, zamanla film repliklerini günlük hayatta kullanmaya başladı. Konuşmasında kovboyların tonlamalarına yer veren, jest ve mimiklerini yapan Ozan, kıyafetini de tiplemesine uygun detaylarla süsledi.

Çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve beğeni toplamaya başlayan Ozan, kendisine çuvaldan Kızılderili kıyafeti hazırlayan arkadaşı Talip Şimşek ile ikili oldu. Videolarla sosyal medyadan gelir elde eden ikili, çeşitli etkinliklerde de sahne alarak geçimlerini sağlıyorlar.

Cumali Ozan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık günlük konuşmasının bir parçası haline geldiğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün çevresinde hatta kentin büyük çoğunluğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş geldin kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar filmlerle uğraştığımı.

Filmleri, senaryoları çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama rağmen onların resim ve karikatürlerini çiziyorum." dedi.

Sabahın erken saatlerinde atına binerek bahçeye gidip çay demlediğini ve hayatını kovboylarınkine benzer hale getirmeye çalıştığını belirten Ozan, şöyle devam etti: "Yakın arkadaşım Talip de bir süredir bana eşlik ediyor. Kendi tasarladığı Kızılderili kıyafetiyle benimle zaman geçiriyor.

Birlikte videolar çekiyoruz. Bizi görenler önce garipsediler ama daha sonra alıştılar. Genelde kovboy kostümü giyiyorum ama özel günler olunca da normal kıyafetlerimi giyip hayatıma devam ediyorum."