Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Buda 20 metrelik döner dürüm

Adana’da bir tavuk dönerci, 9 kişinin sarabildiği 20 metrelik dürüm yaptı. Dönerci Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

Buda 20 metrelik döner dürüm

Buda 20 metrelik döner dürüm

Adana’da bir tavuk dönerci, 9 kişinin sarabildiği 20 metrelik dürüm yaptı. Dönerci Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

20 Şubat 2022 Pazar 16:02
banner459

Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, yenilik yapmak adına 3 sene önce 30 santimetrelik dönerlerin haricinde 1,5 metrelik döner yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan dürüm görüntüsü paylaşan Taş'ın bu videosu milyonlarca defa izlendi. Döneri kıvrımlı ve uzun olarak servis etmeleri sebebiyle ismini 'piton' koyan Taş, 'piton döner' adının da marka tescilini aldı.

Taş, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çeşitli rekorlar denemeye başladı.

İlk etapta 2 buçuk ve 5 metrelik döner yapan Taş, bu sefer dükkanının önünde 20 metrelik dürüm yaptı.

Dokuz kişinin sarabildiği ve yaklaşık 20 dakikada hazırlanan döner, ardından vatandaşlara ikram edildi. Mehmet İkram Taş, "İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük bir rekor kıracağız. Türkiye’nin rekoru bu. Umarım bir sonrakinde çok daha uzun bir döner yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Bu yaptığımız döneri de yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram edeceğiz" diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
Buda 20 Metrelik Döner Dürüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te yaşayan Kahramanmaraşlı ailenin çocukları elinden alındı!
İsveç'te yaşayan Kahramanmaraşlı ailenin çocukları elinden alındı!
Kafede müşterileri şaşırtan uygulama!
Kafede müşterileri şaşırtan uygulama!
Kahkaha atarken az daha ölüyordu!
Kahkaha atarken az daha ölüyordu!
8 Yaşında Yazar Oldu
8 Yaşında Yazar Oldu
Karda düşmemek için penguenler gibi yürüyün
Karda düşmemek için penguenler gibi yürüyün

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber