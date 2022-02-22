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Deva partisi Onikişubat ilçe başkanı Hakan Dedoğlu ve heyeti esnaf odalarına çıkartma yaptı

Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kahramanmaraş’taki bazı Esnaf Odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Deva partisi Onikişubat ilçe başkanı Hakan Dedoğlu ve heyeti esnaf odalarına çıkartma yaptı

Deva partisi Onikişubat ilçe başkanı Hakan Dedoğlu ve heyeti esnaf odalarına çıkartma yaptı

Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kahramanmaraş’taki bazı Esnaf Odalarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22 Şubat 2022 Salı 14:19
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Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı oda ziyaretleri kapsamında; Minibüsçüler Odası Başkanlığına seçilen Mustafa Baltacı, Kahveciler Odası Başkanlığına seçilen Mehmet Hocaoğlu, Bakkallar ve Şekerciler Odası Başkanı seçilen Şeref Özsoy, Attarlar Odası Başkanlığına seçilen Cuma Güler, İnşaatçılar Odası Başkanı seçilen Adnan Kozak ve S.S. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Başkanı Cevdet Gemci'yi ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, yeni seçilen odaların başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Dedeoğlu yaptığı açıklamada: "Esnaf odalarımız önemli kurumların başında gelmektedir. Yapılacak yeni çalışmaları için şimdiden tüm başkanlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Deva Partisi olarak her zaman esnaflarımızın yanınızdayız ve hep yanında olacağız. Onlarla devamlı iç içe ve istişare halinde olarak sorunlarının çözümü konusunda işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. DEVA Partisi olarak, toplumun her kesimini kucaklamak için yola çıktık. Bu derin ekonomik kriz sürecinde çok zor durumda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın başkanlarıyla görüşüp, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmek için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sorunlarını genel merkezimize de aktararak çözüm için neler yapılabilir bunları tespit edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları çok, çözüm için herkes katkı sunmalı diye düşünüyoruz. Katılımcı demokrasinin gereği her kesimin kapısını çalacağız, görüşlerini alacağız, çözüm önerilerini muhataplarıyla paylaşacağız. Tüm başkanlarımızla samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaret ettiğimiz tüm oda başkanlarımıza ilgi ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Deva Partisi Onikişubat Ilçe Başkanı Hakan Dedoğlu Ve Heyeti Esnaf Odalarına çıkartma Yaptı
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