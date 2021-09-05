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Duyan şaşıp kalıyor! Bu mesleği yapmayana kız yok!

İstanbul Çatalca'ya bağlı Binkılıç Köyü'nün bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor. Köyde neredeyse her aileden itfaiyeci çıkıyor.

Duyan şaşıp kalıyor! Bu mesleği yapmayana kız yok!

Duyan şaşıp kalıyor! Bu mesleği yapmayana kız yok!

İstanbul Çatalca'ya bağlı Binkılıç Köyü'nün bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor. Köyde neredeyse her aileden itfaiyeci çıkıyor.

05 Eylül 2021 Pazar 13:44
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Bu kadar itfaiyeci çıkmasının nedeni ise şoke etti. İtfaiyeci olan Güray Güngör, "Vefat edenlerle birlikte bu köy 320 itfaiyeci çıkarmış. Eskiden bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyordu. Hatta ben evlenmek istediğimde başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiyeci olunca kızı verdiler'' dedi.

Çatalca'ya bağlı Binkılıç Köyü itfaiyecileriyle meşhur. Neredeyse her aileden bir itfaiyecinin çıktığı köyden 60 yılda 320 itfaiyeci İstanbul İtfaiyesi'nde görev aldı.

Son zamanlarda geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Binkılıç Köyü'nün yetiştirdiği itfaiyecilerden Güray Güngör (40), "Şu an bu köyde halihazırda çalışan 103 itfaiyeci arkadaşımız var. Emekli olan itfaiye çalışanı ise 80 civarı. Vefat edenlerle birlikte bu köy 320 itfaiyeci çıkarmış. Eskiden bu köyde babalar itfaiyeci olmayana kızlarını vermiyordu. Hatta ben evlenmek istediğimde başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiyeci olduktan sonra kızı bana verdiler" dedi.

Çatalca'nın Binkılıç Köyü 'İtfaiye Köyü' olarak biliniyor. 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiren bu köy emekli olan ve vefat edenlerle birlikte toplam 320 itfaiyeci çıkarmış durumda. Şu anda Binkılıçlı Köyü'nden 103 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde çalışıyor. Günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Köyün iki itfaiye şehidi de bulunuyor.

"BU KÖY 320 İTFAİYECİ ÇIKARMIŞ"
Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), "1960 yılında Bınkılıç Köyü'nün itfaiye ile ilişkisi başlıyor. Günümüzde ise hala kuşak kuşak bu meslek devam ediyor. Şu an bu köyde halihazırda çalışan 103 itfaiye arkadaşımız var. Emekli olan itfaiye çalışanı ise 80 civarı. Vefat edenlerle birlikte bu köy 320 itfaiyeci çıkarmış. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 müdür yardımcımız bu köylü. Bu köyde bu kadar çok itfaiye erinin olmasını nedeni burası bir orman köyü. Ormanda çalışmak çok ciddi bir bedeni yük istiyor. Yine aynı şekilde itfaiyede bedeni yük isteyen bir meslek. Hal böyle olunca bu köyde olan kişiler itfaiyeciliği tercih etmiş, başka bir mesleği tercih etmemiş" dedi.

"ESKİDEN BU KÖYDE BABALAR İTFAİYECİ OLMAYANA KIZLARINI VERMİYORDU"
Güray Güngör, sözlerine şu şekilde devam etti:
"İtfaiye alımlarında spor mülakatları oluyor. Bu mülakatlarda bu köyden katılan kişiler daha başarılı oluyor. Çünkü bedeni güç gerekiyor. Avantaj sağlamış oluyorlar. Bizim bu köyde iki tane itfaiye şehidimiz var. Bir şehidimizin oğlu itfaiyeci oldu. Benim babam da itfaiyeci. Eniştem itfaiyeci onun çocukları da itfaiyeci. Çok güzel bir iş itfaiyecilik mesleği insanların hayatlarına dokunuyorsun, canını kurtarıyorsun. Eskiden bu köyde babalar itfaiyeci olmayana kızlarını vermiyordu. Hatta ben evlenmek istediğimde başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiyeci olduktan sonra kızı bana verdiler. Onun öncesinde vermemişlerdi."

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