Hobisi mesleği oldu!

KOSGEB desteğiyle işlerini geliştiren girişimci kadın, kurdu atölye ile birbiriden güzel tabloları sanat severlerin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık 15 yıl önce rölyef sanatına merak salan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi Yüksel Ünal, eğitim almadan başladığı sanat dalında giderek uzmanlaştı. Evinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Ünal, 1 ay süren ahşap eğitiminin ardından KOSGEB desteğiyle kendi atölyesini kurdu.

Çalışmalarının beğeni topladığını belirten Ünal şunları söyledi;

“Kendi becerimle rölyef yapmaya başladım. Sonrasında 1 ay ahşap yapma eğitimi aldım. Sonrasında KOSGEB’in açtığı ileri girişimci programlarına katıldım. KOSGEB’e proje sundum, onaylandı ve 2021 yılında devlet desteğiyle kendi atölyemi kurdum.

Benim kadınlara önerim, kendi ayakları üzerinde durmaları. ‘Kadınlar yapamaz’ diye bir şey yok, kadının elinin değdiği her şey çok güzel oluyor.”