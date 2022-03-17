Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı
Başkan Okay’ın Berat Kandili mesajı
Başkan Okay’ın Berat Kandili mesajı
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor

Hobisi mesleği oldu!

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yüksel Ünal’ın hobi olarak başladığı rölyef sanatı mesleği oldu.

Hobisi mesleği oldu!

Hobisi mesleği oldu!

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yüksel Ünal’ın hobi olarak başladığı rölyef sanatı mesleği oldu.

17 Mart 2022 Perşembe 16:01
banner459

KOSGEB desteğiyle işlerini geliştiren girişimci kadın, kurdu atölye ile birbiriden güzel tabloları sanat severlerin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık 15 yıl önce rölyef sanatına merak salan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi Yüksel Ünal, eğitim almadan başladığı sanat dalında giderek uzmanlaştı. Evinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Ünal, 1 ay süren ahşap eğitiminin ardından KOSGEB desteğiyle kendi atölyesini kurdu.

Çalışmalarının beğeni topladığını belirten Ünal şunları söyledi;

“Kendi becerimle rölyef yapmaya başladım. Sonrasında 1 ay ahşap yapma eğitimi aldım. Sonrasında KOSGEB’in açtığı ileri girişimci programlarına katıldım. KOSGEB’e proje sundum, onaylandı ve 2021 yılında devlet desteğiyle kendi atölyemi kurdum.

Benim kadınlara önerim, kendi ayakları üzerinde durmaları. ‘Kadınlar yapamaz’ diye bir şey yok, kadının elinin değdiği her şey çok güzel oluyor.”

Anahtar Kelimeler:
Hobisi Mesleği Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Türk İmam 150'den Fazla Kişinin Müslüman Olmasına Vesile Oldu
Türk İmam 150'den Fazla Kişinin Müslüman Olmasına Vesile Oldu
Aniden yere yığılan ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Aniden yere yığılan ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı bakan Ali Doğan’a 2’nci ağabey acısı!
Kahramanmaraşlı bakan Ali Doğan’a 2’nci ağabey acısı!
Emekli Öğretmen, Öğrencisinin Eliyle Şifa Buldu
Emekli Öğretmen, Öğrencisinin Eliyle Şifa Buldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber