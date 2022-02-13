İsveç'te yaşayan Kahramanmaraşlı ailenin çocukları elinden alındı!

TRT Haber ekibi Çoban ailesi ile görüştü.

Çoğu Müslüman, yabancı kökenli binlerce aile ve geleceklerinden endişe duyulan yaklaşık 18 bin çocuk…

Aileler ilk kez bir araya geldi, eylem yaptı, seslerini topluca duyurmaya başladı.

İsveç’te çeşitli gerekçelerle evlatları ellerinden alınan ailelerin mücadelesi devam ederken, TRTHaber o ailelerden birine ulaştı.

Çocuklarıyla en son 2 yıl önce yüz yüze görüşebildiler...

O ailelerden biri de Elbistan’dan 11 yıl önce İsveç'e gelen Çoban ailesi.

Ailenin yaşadığı Vansbro Belediyesi Sosyal Dairesi, 3 yıl önce çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek aileyi mahkemeye verdi. Ancak iki ayrı mahkeme de aileyi suçsuz bulduğu halde çocukları ellerinden alındı.

Anne Cemile Çoban, "Hiç kimsenin çocuğunu almasınlar kimsenin yüreğini, anne babaların yüreklerini yakmasınlar." dedi.

"Bunla mücadele etmeye devam edeceğiz, çocuklarımızı istiyoruz. Bizim istediğimiz sadece çocuklarımız, çocuklarımı istiyorum." diyen Çoban ailesi, yaşanan süreç nedeniyle,biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki çocuklarıyla en son 2 yıl önce yüz yüze görüşebildi.

Çocuklarından gelecek bir mektuba dahi razılar

Baba Mehmet Çoban, "Ama o görüşmeden sonra onu da yasakladılar. Öpmeyin, koklamayın, sarılmayın, yaklaşmayın, hediye göndermeyin, paket göndermeyin..." dedi.

Çoban çifti hasret kaldıkları çocuklarından gelecek bir mektuba dahi razı...

Cemile Çoban, "Yok yazdırmıyorlar çocuklarıma. Ben ya bir cümle olsun ya iki cümle olsun el yazısında istiyorum, yazdırmıyorlar. Kendileri yazıp çizip gönderiyorlar ama ben çocuklarımın yazdığına inanmıyordum. Bizi mağdur ettiler, yaktılar bizi, kopardılar." diyerek çocuklarına özlemini ifade etti.

"Çocuğum ölü mü, diri mi şüpheliyim"

Aile, çocuklarının durumu hakkında oldukça endişeli.

Baba Çoban, "Çocuğum ölü mü, diri mi şüpheliyim. Çünkü ben çocuğumu görmüyorum, konuşmuyorum, sesini duymuyorum, bir şey duymuyorum."

Çoban ailesi gibi İsveç'te çocukları ellerinden alınan binlerce aile, mücadelelerini aynı zamanda alanlara taşımaya karar verdi.

Facebook'ta "Çocuklarımızı kaçırmayı durdurun" çağrısıyla örgütlenen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Hafta başında ilk kez eylem yapan aileler bu kez adres olarak Göteborg şehrini seçti. Hafta sonu yapılacak eyleme büyük katılım bekleniyor.