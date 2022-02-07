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Kafede müşterileri şaşırtan uygulama!

Sosyal medyada viral olan fotoğrafta, bir kafeteryanın ısıtıcı açmak için müşteriden para istediği öne sürüldü. Isıtıcının açılış ücretini 3 TL olarak belirleyen kafeterya, saatini de 4 TL yaptı.

Kafede müşterileri şaşırtan uygulama!

Kafede müşterileri şaşırtan uygulama!

Sosyal medyada viral olan fotoğrafta, bir kafeteryanın ısıtıcı açmak için müşteriden para istediği öne sürüldü. Isıtıcının açılış ücretini 3 TL olarak belirleyen kafeterya, saatini de 4 TL yaptı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:40
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Türkiye'de ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarması, hem esnafı hem de vatandaşı zor duruma soktu. Sosyal medyada son olarak viral olan bir fotoğrafta, kafeteryada ısıtıcı için para istendiği görüldü.

AÇILIŞ ÜCRETİ 3 TL

Kafeterya tarafından ısıtıcının üzerine bırakılan notta, "Açılışı 3 TL, saati 4 TL" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

BAZI VATANDAŞLAR ELEŞTİRDİ, BAZILARI NORMAL BULDU

Fotoğrafla ilgili yorum yapan vatandaşların bazıları, esnafın da zor durumda olduğunu belirterek uygulamayı normal karşılarken, bazıları da faturaların yükselmesinin bedelinin müşteriye ödetilmesini yanlış buldu.

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Kafede Müşterileri şaşırtan Uygulama!
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