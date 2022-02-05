Kahkaha atarken az daha ölüyordu!

Üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy, 27 Ocak'ta bir grup arkadaşıyla restorana gitti. Yemek siparişi veren Ünlüsoy, bu sırada masadaki bir kürdanı ağzına aldı. Sohbet sırasında arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdanboğazına kaçtı.

Ünlüsoy, arkadaşları tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

Endoskopiyle Ali Ekin Ünlüsoy'un (20) kalın bağırsağına kadar indiği belirlenen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan Ünlüsoy, taburcu edildi.