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Kahramanmaraş'ta 30 ağustos törenle kutlandı

Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla düzenlenen törenle kutlandı.

Kahramanmaraş'ta 30 ağustos törenle kutlandı

Kahramanmaraş'ta 30 ağustos törenle kutlandı

Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:29
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Tören, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanefi Toptaş’ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerin katıldığı Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanefi Toptaş ile beraberindekiler, daha sonra Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitliği ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, burada şehitlik şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı. Coşkun, “30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında vatan ve millet sevgisinin, milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin ve güçlü birlikteliğinin de unutulmaz sembolüdür. Tarih boyunca gücünü; birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Şanlı Ordumuzun ve Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanefi Toptaş’ın Trabzon Bulvarı üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla sona erdi.

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Kahramanmaraşta 30 Ağustos Törenle Kutlandı
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