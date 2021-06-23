Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele’ Konferansı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve...
Pazarcık’ta Ulaşım Yatırımları Sürüyor
Pazarcık’ta Ulaşım Yatırımları Sürüyor
Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Dereli Ve Çokyaşar’a Kilit...
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu...
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme uyarısı
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme...

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:26
banner459

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki tatbikata, Kahramanmaraş AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çeşitli kuruluşlar ile gönüllülerden oluşan 200 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara neden olduğu bilgisi geldi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sırasında, göçük alanına girmek isteyen ve ekiplerin çalışmalarına engel olan kişilere karşı güvenlik güçleri önlem aldı.

Deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla çadırlar kuruldu, arama kurtarma köpeği "Leon"un katıldığı tatbikatta, Vali Ömer Faruk Coşkun 26 birim yetkilisinden bilgi aldı.

Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat geçekleştirdiklerini söyledi.

Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleriyle 26 çalışma grubunun tatbikata katıldığını belirten Coşkun, bu tatbikatların amacının çalışma hazırlıklarını, koordinasyonları gözden geçirip aksaklıkların tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Coşkun, "Bu noktada bütün arkadaşlarımız fedakar bir şekilde hem teorik eğitimlerini alarak hem de sahada bu çalışmalarını yaparak faaliyetlerini icra ediyorlar. Tabii ki temenni ve niyazımız hem şehrimizin hem de ülkemizin afet görmemesi ama afete de hazırlıklı olunması gerekiyor. Bu anlamda da tatbikatlar bunun için önemli bir araç. Bugün de biz saha uzantılı bir masa başı tatbikatı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Tatbikata, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ile ilgililer katıldı.

Son Güncelleme: 23.06.2021 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önsen Köprüsü Ve Bağlantı Yolu’nun Temeli Atılıyor
Önsen Köprüsü Ve Bağlantı Yolu’nun Temeli Atılıyor
Adıyamanlı kovboy Cumali Ozan tarzıyla gelir elde ediyor
Adıyamanlı kovboy Cumali Ozan tarzıyla gelir elde ediyor
Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular
Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular
Kahramanmaraş’ta evleri küle dönen yaşlı çift yardım bekliyor
Kahramanmaraş’ta evleri küle dönen yaşlı çift yardım bekliyor
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber