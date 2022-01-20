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Kahramanmaraşlı Safa Esra Erol’da isyan etti

Kahramanmaraş’tan Esra Erol’a katılan 21 yaşındaki Safa, izleyenleri şoke eden iddialarda bulundu. 2018 yılında severek evlendiği eşiyle arasının annesi tarafından bozulduğunu söyledi. Safa’nın anlattıkları hayret ettirdi.

Kahramanmaraşlı Safa Esra Erol’da isyan etti

Kahramanmaraşlı Safa Esra Erol’da isyan etti

Kahramanmaraş’tan Esra Erol’a katılan 21 yaşındaki Safa, izleyenleri şoke eden iddialarda bulundu. 2018 yılında severek evlendiği eşiyle arasının annesi tarafından bozulduğunu söyledi. Safa’nın anlattıkları hayret ettirdi.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:08
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Kahramanmaraş’tan gelen 21 yaşındaki Safa Kepek, “Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor” diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Kepek, ortaokuldan beri aşık olduğu Rabia Kepek’le 2018 yılında evlendiğini, birbirlerini çok sevdiklerini fakat ailelerin sürekli evliliklerine karıştığını söyledi.

Safa, “1,5 aylık bebeğimiz var. Çamaşır yıkayamıyor, yemek yapamıyor diye annem eşimi istemiyor. Kayınvalidem de karımı ve çocuğumu evine aldı, bırakmıyor” dedi.

Annesine “Rabia önümüze domates ekmek de koysa razıyım” dese de annesinin “Sana daha iyisini bulurum” cevabını verdiğini anlattı.

Çocuk doğduğunda bile Safa, eşine hep kendi bakmış. Kayınvalidesi Rabia’yı istese de o hem çocuğa hem de eşine bakmış. Safa böyle davranınca da annesi ‘Erkek adam böyle yapar mı’ diyerek tepki gösteriyormuş.

Bu iddiaların ardından da Safa’nın annesi yayına bağlandı. “Rabia’dan ayrıl ben sana daha iyisini bulurum” dediğini kabul etti. Kızartma yapmaktan başka bir yemek yapmadığını söyledi.

Oğlum işten geldiğinde benim yaptığım yemekleri evine götürüyor. Çocuğuna bile bakamıyor’ dedi.

Boşandıklarında mutlu olacağını söyleyen Safa’nın annesi söyledikleriyle izleyenleri şoke etti. Daha sonra yayına bağlanan Rabia, “Kaynanamın söylediklerine inanmayın. Ben eşimi seviyorum. mutluyduk, huzurluyduk.” dedi.

Safa şimdi Rabia’yı ve bebeğini de alıp ailesinden uzak bir yerde yaşamak istiyor.

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Kahramanmaraşlı Safa Esra Erol’da Isyan Etti
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