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Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Korkma! İstiklâl İlham Verir" projesi kapsamında yarıyıl tatilinde tüm ilçelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen "Kahoot Bilgi Yarışmaları"nda dereceye giren öğrenciler için il merkezinde gezi programı ve sinema etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi

Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Korkma! İstiklâl İlham Verir" projesi kapsamında yarıyıl tatilinde tüm ilçelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen "Kahoot Bilgi Yarışmaları"nda dereceye giren öğrenciler için il merkezinde gezi programı ve sinema etkinliği düzenlendi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:45
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12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yarıyıl tatilinde Kahoot Bilgi Yarışması yapıldı. İlimiz genelindeki tüm ilçelerde yapılan yarışmalarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde dereceye giren ilk 10 öğrenci ve bu öğrencilerin danışman öğretmenleri için gezi düzenlendi.

Üç grup halinde yapılan program kapsamında Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi ve Kahramanmaraş Kalesi gezildi.

Bunlarla birlikte çocukluk çağında şehit düşen Eren Bülbül’ün hatırası adına yapılan “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmini izleme etkinliği ise Arsan Center Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.

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