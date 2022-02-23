Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi

12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yarıyıl tatilinde Kahoot Bilgi Yarışması yapıldı. İlimiz genelindeki tüm ilçelerde yapılan yarışmalarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde dereceye giren ilk 10 öğrenci ve bu öğrencilerin danışman öğretmenleri için gezi düzenlendi.

Üç grup halinde yapılan program kapsamında Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi ve Kahramanmaraş Kalesi gezildi.

Bunlarla birlikte çocukluk çağında şehit düşen Eren Bülbül’ün hatırası adına yapılan “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmini izleme etkinliği ise Arsan Center Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.