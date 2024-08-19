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Kahramanmaraş’ta kadınlarla baş başa doğa gezileri’ne başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği doğa gezilerine başvurular başladı. Başvuru formu ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta kadınlarla baş başa doğa gezileri’ne başvurular başladı!

Kahramanmaraş’ta kadınlarla baş başa doğa gezileri’ne başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği doğa gezilerine başvurular başladı. Başvuru formu ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:24

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik düzenlediği “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri”, yeni katılımcılarla devam ediyor.

Kadınları şehrin benzersiz doğal güzellikleri ve doğanın huzur dolu atmosferiyle buluşturan doğa gezisine başvurular https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/19/kadinlarla-bas-basa-doga-gezileri-projesi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik doğa gezilerinin düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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