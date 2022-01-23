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Karda düşmemek için penguenler gibi yürüyün

Yurt genelinde artan kar yağışları yolda yürümeyi zorlaştırıyor ve ciddi kazalara yol açabiliyor. Düşme sonrası ağırlıkla yumuşak doku travmalarının oluştuğunu belirten uzmanlar; açık el üzerine düşüldüğü için bilek kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakalarının da görüldüğünü ifade ediyor. Uzmanlar, karlı zeminlerde eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurguluyor ve kazaları önlemek için penguen yürüyüşü yapılmasını tavsiye ediyor.

Karda düşmemek için penguenler gibi yürüyün

Karda düşmemek için penguenler gibi yürüyün

Yurt genelinde artan kar yağışları yolda yürümeyi zorlaştırıyor ve ciddi kazalara yol açabiliyor. Düşme sonrası ağırlıkla yumuşak doku travmalarının oluştuğunu belirten uzmanlar; açık el üzerine düşüldüğü için bilek kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakalarının da görüldüğünü ifade ediyor. Uzmanlar, karlı zeminlerde eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurguluyor ve kazaları önlemek için penguen yürüyüşü yapılmasını tavsiye ediyor.

23 Ocak 2022 Pazar 15:52
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Karlı havaların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlı bireyler için düşmelerin ciddi sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çeken Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, “Düşme sonrası daha çok yumaşak doku travmaları oluşuyor ama bazen bu düşmelere kırıklar da eşlik edebiliyor. Genellikle açık el üzerine düşüldüğü için en sık el bileği kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakaları gördüğümüzü söyleyebiliriz.” dedi.

ELLERİNİZ CEPLERİNİZDE YÜRÜMEYİN

Karlı zeminlerde eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Numan Duman, “Mümkünse eldiven giyilmeli, eller denge amaçlı açık ve dışarda olmalı." diyor.

TABANI OLUKLU BOTLAR GİYİN

Dışarıda yürürken kauçuk tabanlı ve altı tırtıklı ayakkabılar tercih edilmeli.

Bu ayakkabılar tutucu özellikleri sayesinde kaymaya dayanıklı oluyor.

Yüksek topuklu ve kösele ayakkabılar, kış koşulları ve özellikle de karda buzlanan yollar için uygun değil.

Bandaj ve soğuk uygulama ile istirahat edilmeli

Karlı zeminde düşülmesi durumunda öncelikle düşülen taraftaki eklem hareket açıklıklarının kişinin kendisi veya yakınları tarafından değerlendirmesi gerektiğini belirten Dr. Numan Duman, “Ciddi anlamda hareket kısıtlığı varsa zaman kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yumuşak doku travması olduğu düşünülüyorsa ilgili uzvu basit bandaj ve soğuk uygulama ile istirahata almakta fayda vardır.” diye konuştu.

PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ DÜŞMEKTEN KORUYOR

Dr. Numan Duman, karlı ve buzlu bir yolda yürünecekse elde bir şey taşımamaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve yürürken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekidle sıraladı:

Ellerin boş ve serbest olması dengenin korunabilmesini sağlar.

Üst geçit veya merdivenleri kullanırken mutlaka trabzanlardan destek alınmalı ve adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalı.

Yürünen yerde eğer korkuluk varsa ona tutunmak ya da bir yerden destek almak kayma riskini azaltabilir.

Ayakların yere sağlam bastığından emin olmak ve normalden daha yavaş yürümek de önemlidir.

Yürürken penguen tarzı minik adımlar şeklinde sağa sola denge kurmak, dizleri hafifçe kırarak dengeyi başka bir şekilde de sağlamak yürümeyi kolaylaştıracaktır.

KAR OLMASA DA BUZA DİKKAT EDİLMELİ

Yürünen yol kardan temizlenmiş olsa bile üzerinde görünmeyen bir buz katmanı olabileceğinin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Numan Duman, uyarılarını şu şekidle sıraladı:

Islak ve buzlu bir yüzey yürüyen kişiyi aşağıya doğru çekmek ister.

Bu yüzden yere düşmemek için daha fazla sürtünmeye ihtiyaç olacaktır.

Engelli bireyler, koltuk değneği kullananlar, tekerlekli sandalye ile ampute olanlar için karlı zemin güvensiz ve son derece tehlikelere açıktır.

Mümkünse bu kişiler karlı zeminde yürümeyi tercih etmemeli.

Anahtar Kelimeler:
Karda Düşmemek Için Penguenler Gibi Yürüyün
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