Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı
Elma İç Kurdu İçin 4....

KMBB’den engel tanımayan aşka engel tanımayan hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç’in en mutlu günlerinde yanlarında oldu.

KMBB’den engel tanımayan aşka engel tanımayan hizmet

KMBB’den engel tanımayan aşka engel tanımayan hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç’in en mutlu günlerinde yanlarında oldu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:08

Engelli Hizmet Aracı gelin arabası olarak süslendi

Ortopedik engelli Gaziantepli Filiz Sevinç ve görme engelli olan Kahramanmaraşlı Fatih KURTGÖZ aşklarını mutlulukla taçlandırarak Gaziantep’te yaptıkları düğünle dünya evine girdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurtgöz çiftinin bu mutlu gününde destek olabilmek adına Engelli Hizmet Aracını gelin arabası olarak süsledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtgöz çiftine mutluluk dileklerini iletti.

“İnandık ve sevgimizin peşinden gittik”

Duygularını özlü sözlerle ifade eden gelin Filiz Sevinç; “Bu devirde gerçek aşkı bulmak çok zor ama biz inandık ve sevgimizin peşinden gittik. Sevince her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gördük. Engelli Hizmet Aracını süsleyerek gelin arabası olarak gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyefendiye çok teşekkür ederiz." diye konuştu. Damat Fatih Kurtgöz ise mutluluğunun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu söyledi. Ayrıca “Büyükşehir Belediyemizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi ziyadesiyle mutlu etti.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
KMBB’den Engel Tanımayan Aşka Engel Tanımayan HizmetKahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiGörme Engelli Fatih Kurtgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı
Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı
Kahramanmaraşlı adam her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor!
Kahramanmaraşlı adam her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor!
Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor
Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası cezbediyor
'İzole' tatilin adresi: Dikili koyları
'İzole' tatilin adresi: Dikili koyları
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber