Matematik dahisinin başarısını dünya duydu ama Kahramanmaraş duymadı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yasin Küçükçolak, bir yandan Emes (MS) hastalığıyla savaşırken diğer yandan maddi imkansızlık ve işsizlikle mücadele ediyor.

İngiltere’de, tam burslu olarak kazandığı dünyanın önde gelen üniversitelerinden Cambridge Üniversitesine gidemeyen, Türkiye’de ise kazandığı İnşaat ve Matematik Mühendisliği bölümlerindeki eğitimini maddi imkansızlık nedeniyle yarıda bırakan Küçükçolak kendisine sahip çıkılmasını istedi.

2013 yılında dünya çapında düzenlenen Matematik olimpiyatlarında 4’ncü olduğunu ifade eden Yasin Küçükçolak, “Bu başarımı dünya duydu ama Kahramanmaraş duymadı.” Dedi.

Küçükçolak şunları söyledi;

“2013 olimpiyatlarında ilk 5’e girdim 4’ncü oldum. Emes hastasıyım, üniversiteyi terk ettim. İnşaat ve matematik mühendisliği bölümlerini maddi imkansızlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldım.

Cambridge matematik mühendisliğinden tam burs kazandım ama maddi imkansızlık nedeniyle yine gidemedim. Kahramanmaraş’ta iş arıyorum fakat bulamıyorum. Bana fırsat verilirse üniversite eğitimimi de tamamlamak istiyorum.”

Devlet büyüklerinden destek beklediğini belirten Yasin Küçükçolak şunları ifade etti;

“Ben devlet büyüklerimizden, milletvekillerimizden, bakanlarımızdan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'dan, valimiz Ömer Faruk Coşkun'dan, KSÜ Rektörümüz Niyazi Can'dan bana sahip çıkmalarını bekliyorum.

Öğrencilere tavsiyem matematiği sevsinler, matematik hayatın kendisi demektir. Matematikten korkmayın.”

“DÜNYA DUYDU AMA KAHRAMANMARAŞ DUYMADI”

“Bu haytta beni en çok insanların duyarsızlığı üzüyor. Eldeki değerlere sahip çıkmamaları beni üzüyor. 2012 yılında uluslar arası bir yarışmaya girdim dünya duydu ama Kahramanmaraş duymadı. Ulusal ve dünya çapında bir çok medya organında benimle ilgili haberle çıktı. Fakat şehrimde kimse duymadı.”