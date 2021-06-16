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Önsen Köprüsü Ve Bağlantı Yolu’nun Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinde temel atılıyor. Program, 18 Haziran Cuma günü 16.00’da şantiye alanında gerçekleştirilecek.

Önsen Köprüsü Ve Bağlantı Yolu’nun Temeli Atılıyor

Önsen Köprüsü Ve Bağlantı Yolu’nun Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinde temel atılıyor. Program, 18 Haziran Cuma günü 16.00’da şantiye alanında gerçekleştirilecek.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinin temeli atılıyor.

Ağcalı tünel kavşağı ile Önsen – Kurtlar Grup Yolu arasında hayata geçirilen yatırımla 4,5 kilometrelik bağlantı yolu ve 210 metrelik köprü inşa ediliyor. 18 Haziran Cuma günü 16.00’da gerçekleştirilecek program ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yapımına başladığımız Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinde temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Sır Barajı’nın güneyinde bulunan 40 mahallenin şehir merkezine ulaşımını yarı yarıya düşürecek, hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayacak yatırımımız şehrimize hayırlı olsun. Bu kapsamda temel atma programımız 18 Haziran Cuma, 16.00’da şantiye alanında gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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