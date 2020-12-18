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Süpürgesine 2 milyon takıldı

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Şahin, çöpleri süpürürken süpürgesine bir çek takıldı.

Süpürgesine 2 milyon takıldı

Süpürgesine 2 milyon takıldı

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Şahin, çöpleri süpürürken süpürgesine bir çek takıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 15:30
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Çeki alıp bakan Şahin, üzerinde 270 bin dolar (2 milyon 86 bin 51 lira) yazdığını gördü. Asgari ücretle geçinen 2 çocuk babası Şahin "Kendimi o kişinin yerine koydum. Ağlayanın malından gülene hayır gelmez dedim ve çeki teslim ettim" dedi ve çeki polise teslim etti.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 33 yaşındaki işçi Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Aytar Caddesi'ni süpürürken yerde bir çek fark etti.

2 MİLYON 86 BİN LİRA DEĞERİNDE
Süpürgesine takılan çeki eline aldığına şaşkına dönen Şahin, soluğu belediyede aldı.

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden Ahmet Şahin, "Çalışırken elime bir çek geçti. Ben de bu çeki Beşiktaş Belediyesi'ne teslim ettim. O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım. Öğleden sonra 14.30 sıralarında evime gitmek için çıktım. O sırada yol kenarını da süpürüyordum ve çek süpürgeme takıldı.

Çeki görünce aldım ve bugün sahibine teslim ettim. Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor. İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim. 'Buyurun ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez' dedim ve çekini verdim" diye konuştu.

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