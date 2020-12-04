Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı

2010 yılındaki Yetenek Sizsiniz yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan Bilal Göregen'in fenomen olan videosu YouTube'un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Aralık 2018’de YouTube’a yüklediği videoda Otomania’nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söyleyen Bilal Göregen, sosyal medyada popüler oldu.

Göregen’in videosu daha sonra üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı. Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram ve Twitter hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

İlkokulu Hatay Dörtyol'da tamamlamış daha sonra Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürmüştür. Ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini sürdürmüştür.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Hatay Dörtyol doğumlu, baba tarafından ise aslen ise Bitlis'lidir. 7 kardeş olan Bilal Göregen ailenin 3. ve tek engelli çocuğudur.

Engelli olan ancak engelinin çok üstünde yeteneklere sahip olan Bilal Göregen hem şarkı söylemeyi hemde söylerken ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkılarını seslendirebilmektedir.

Genellikle darbuka ile müziklerini yapmakta, ancak bağlama da çalabilmektedir. İkisi de yoksa masa ya da dizleri ile müziğini icra etmektedir.

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde kaybederek 2. olmuştur. Gözlerinde damar bulunmadığını belirten Bilal Göregen para ödülünü kazanması durumunda tedavi olmak istediğini belirtmiştir.

Doğuştan görme engelli olan Göregen yarışma döneminde mutlaka yarışmayı kazanması gerektiği aktarmıştı. Neden bu kadar 1. olmayı istiyorsun sorusunun cevabı ise. Yarışma'dan kazanılan ödülü gözlerinin tedavisi için kullanmayı düşünmesidir. Göz tedavisinde Japonya'nın çok iyi derecede olduğunu ve kazansaydı bugün görebileceğini dile getirmiştir.

İkinci olduğunda ise hayallerinin yıkıldığını, ama yine de hayatı boyunca her zaman engelli olmanın başarıya engel olmayacağını düşündüğünü belirtmiştir.

Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.