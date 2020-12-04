Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kuruyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali...
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları...
Başkan Mahçiçek’ten Fırat Görgel’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Mahçiçek’ten Fırat Görgel’e Hayırlı...
Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır Olmalıyız
Deprem Öncesine Ve Sonrasına Hazır...

Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı

Bilal Göregen, YouTube'un resmi Instagram hesabında ilk kez paylaştığı Türk olarak tarihe geçti.

Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı

Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı

Bilal Göregen, YouTube'un resmi Instagram hesabında ilk kez paylaştığı Türk olarak tarihe geçti.

04 Aralık 2020 Cuma 10:10
banner459

2010 yılındaki Yetenek Sizsiniz yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan Bilal Göregen'in fenomen olan videosu YouTube'un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Aralık 2018’de YouTube’a yüklediği videoda Otomania’nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söyleyen Bilal Göregen, sosyal medyada popüler oldu.

Göregen’in videosu daha sonra üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı. Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram ve Twitter hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

İlkokulu Hatay Dörtyol'da tamamlamış daha sonra Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürmüştür. Ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini sürdürmüştür.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Hatay Dörtyol doğumlu, baba tarafından ise aslen ise Bitlis'lidir. 7 kardeş olan Bilal Göregen ailenin 3. ve tek engelli çocuğudur.

Engelli olan ancak engelinin çok üstünde yeteneklere sahip olan Bilal Göregen hem şarkı söylemeyi hemde söylerken ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkılarını seslendirebilmektedir.

Genellikle darbuka ile müziklerini yapmakta, ancak bağlama da çalabilmektedir. İkisi de yoksa masa ya da dizleri ile müziğini icra etmektedir.

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde kaybederek 2. olmuştur. Gözlerinde damar bulunmadığını belirten Bilal Göregen para ödülünü kazanması durumunda tedavi olmak istediğini belirtmiştir.

Doğuştan görme engelli olan Göregen yarışma döneminde mutlaka yarışmayı kazanması gerektiği aktarmıştı. Neden bu kadar 1. olmayı istiyorsun sorusunun cevabı ise. Yarışma'dan kazanılan ödülü gözlerinin tedavisi için kullanmayı düşünmesidir. Göz tedavisinde Japonya'nın çok iyi derecede olduğunu ve kazansaydı bugün görebileceğini dile getirmiştir.

İkinci olduğunda ise hayallerinin yıkıldığını, ama yine de hayatı boyunca her zaman engelli olmanın başarıya engel olmayacağını düşündüğünü belirtmiştir.

Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.

Son Güncelleme: 04.12.2020 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Faturam düşük geliyor’ deyip ihbarda bulundu, hayatı kabusa döndü!
‘Faturam düşük geliyor’ deyip ihbarda bulundu, hayatı kabusa döndü!
Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu
Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu
Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan 10 dil bilen 58 yaşındaki Aykan Gözeri Bursa'da sokakta yaşıyor
Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan 10 dil bilen 58 yaşındaki Aykan Gözeri Bursa'da sokakta yaşıyor
Öldü' deniliyordu! Tam 34 yıl sonra ortaya çıktı
Öldü' deniliyordu! Tam 34 yıl sonra ortaya çıktı
Osmaniye'ye yerleşen İngiltere uyruklu Farmer Müslüman oldu
Osmaniye'ye yerleşen İngiltere uyruklu Farmer Müslüman oldu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber