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10 Ocak Çalışan Gazeticiler Günü Mesajı

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak; “Her şart ve koşulda ilkeli hareket eden, doğrudan ayrılmayan, mesleğini hakkı ile icra eden tüm gazetecilerin günü kutlu olsun."

10 Ocak Çalışan Gazeticiler Günü Mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeticiler Günü Mesajı

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak; “Her şart ve koşulda ilkeli hareket eden, doğrudan ayrılmayan, mesleğini hakkı ile icra eden tüm gazetecilerin günü kutlu olsun."

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:50
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"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirecek" diyerek ilkeli ve dürüst gazeteciliğin önemine vurgu yapmıştır. Ahlaki, siyasi, ekonomik ve akla gelebilecek her konuda kalemiyle savaş veren tüm emektar gazetecilerin günü kutlu olsun. 

Medya, toplumun aydınlatılmasında en önemli etkenlerden biridir. Dürüst basın, ideal ve dürüst toplumun tohumudur.
Bugüne kadar çok defa göğsümüzü kabartan Türk Basın Mensupları hiçbir yaptırıma ve zorlamaya boyun eğmeyecek kadar dirayetlidir. Tüm kabadayılıklara rağmen özgür ve tarafsız basın topluma gerçekleri göstermeye devam edecektir.

Bu onurlu gün vesilesi ile gayretli bir şekilde şehrimize hizmet eden Kahramanmaraşlı gazetecilerin günlerini tebrik ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

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10 Ocak Çalışan Gazeticiler Günü Mesajı
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