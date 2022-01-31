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10. ufka yolculuk kayıtları başladı

2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen “Herkesin Kazandığı Yarışma” Ufka Yolculuk bu yıl 10. kez düzenleniyor.

10. ufka yolculuk kayıtları başladı

10. ufka yolculuk kayıtları başladı

2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen “Herkesin Kazandığı Yarışma” Ufka Yolculuk bu yıl 10. kez düzenleniyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:31
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Yarışmaya kayıtlar 17 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıtlar www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya başvurular 18 Nisan Pazar günü saat 20.00’de sona eriyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret eden Ufkayolculuk ekibi, Ufkayolculuk 10 hakkında bilgilendirme bulundu.

Düşünce Ufkuna Yolculuk

Her yıl farklı konularda gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl Sağlıklı Düşünmek temasıyla 4 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. İyi-kötü, doğru-yanlış her türlü bilginin kolaylıkla yayıldığı bir dönemde bilginin, özellikle de tasarlanmış bilginin, artış hızını ve topluma etkilerini gören Ufka Yolculuk ekibi, sağlıklı düşünme konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu Yıl Yetişkinlerde Yarışıyor

Bu yıl yetişkinlerin de katılacağı yarışma 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Elma Dersem Düşün”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor”, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışmaya katılanlar ise "Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler. Her katılımcının kitap okuyarak hazırlandığı yarışma, okurları aynı zamanda doğru bilgi ile buluşturuyor.

Merkez ve İl Ödülleri Yarışmacıları Bekliyor

Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler büyük para ödülleri alacak. Her kategoride birincilere 10.000 ₺, ikincilere 9.000 ₺, üçüncülere 8.000 ₺ verilecek olan yarışmada, ilk 50’ye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

Kahramanmaraş İl Ödülleri Yarışmacıları Bekliyor

İlkokul ve Ortaokul kategorilerinde 1.’ye 2000 TL 2.’ye 1500 TL 3.’ye 1000 TL 4. Ve 5.’ye 750 TL 6.-10. arası 500 TL Lise ve Yetişkin kategorisinde ise 1.’ye 3000 TL 2.’ye 2000 tl 3.’ye 1500 TL, 4. Ve 5.’ye 750 TL, 6.-10. arası 500 TL Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği tarafından verilecektir.

Katılımcılar 17 ve 18 Nisan 2022’de yapılacak 1.aşama sınava bulundukları yerden 08.00- 20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler. 2. aşama sınav ise online olarak 22 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.ufkayolculuk.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
10. Ufka Yolculuk Kayıtları Başladı
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