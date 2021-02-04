Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
12 şubat kurtuluş haftası etkinlikleri’nin tanıtımı yapıldı
12 şubat kurtuluş haftası etkinlikleri’nin...
Vali Coşkun, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
Vali Coşkun, Şehit ve Gazi...
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve atamalar
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve...
Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’
Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldırım, ‘Kanser tüm dünyada görülen bir sağlık sorunudur’
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Prof....

12 şubat kurtuluş haftası etkinlikleri’nin tanıtımı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Valiliğimiz Koordinasyonunda yapılacak olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri’nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

12 şubat kurtuluş haftası etkinlikleri’nin tanıtımı yapıldı

12 şubat kurtuluş haftası etkinlikleri’nin tanıtımı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Valiliğimiz Koordinasyonunda yapılacak olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri’nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:48
banner459

Yapılması planlanan 101. yıl etkinliklerinin tanıtıldığı programda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan tarafından programların içeriğine dair bilgilendirme sunumu yapıldı.


Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu sene 101. Yılını kutlayacağımız Kurtuluş Haftası münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yapacağımız etkinlik takvimiyle mutfak kültürümüzden geleneksel el sanatlarımıza kadar pek çok alanda kültürel etkinlikler düzenledik. Tabii Milli Mücadelemiz’de Kahramanmaraşımız öncü şehir. Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize bırakan ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Biz pandeminin bitmesiyle birlikte gönül coğrafyamızdaki binlerce davetlimizi de burada ağırlayarak “Kurtuluş Haftamızı” daha kapsamlı ve katılımcılığın yüksek olduğu bir şekilde kutlayacağız,” dedi.


Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Valiliğimiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve diğer kamu kurumlarımızın koordinasyonuyla şehrimizin kurtuluşunu en güzel şekilde kutlayacağız. Yaşanan pandemi sebebiyle oluşan kısıtlılıkları da göz önünde bulundurarak, etkinliklerimizi oluşturduk. İnşallah gelecek senelerde bu etkinlikleri pandemi koşulları olmadan daha kapsamlı bir şekilde kutlayacağız. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 101. Yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ,” dedi.

Anahtar Kelimeler:
12 şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri’nin Tanıtımı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Coşkun, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
Vali Coşkun, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
Hizmet-iş greve gidiyor! Son sözü büyükşehir belediyesi işçileri söyleyecek
Hizmet-iş greve gidiyor! Son sözü büyükşehir belediyesi işçileri söyleyecek
Kahramanmaraş Büyükşehir 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti
Kahramanmaraş Büyükşehir 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve atamalar
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve atamalar
Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor
Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber