15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kahramanmaraş’ta şehitler ziyaret edildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir protokolü ile birlikte Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğini ziyaret etti. Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutan Vekili Tnk.Kur.Alb. Kadir Çelik, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, şehitleri kabirleri başında dualarla yâd ederek mezarlarına karanfil bıraktı. Mezarlığı ziyarete gelen şehit yakınlarıyla da sohbet ederek acılarını paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Şehir protokolümüzle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitliğimizi ziyaret ederek aziz şehitlerimizi kabirleri başında dualarla yâd ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.

“Anma Programımıza Tüm Hemşehrilerimiz Davetlidir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleneceğini belirterek vatandaşları programa davet eden Başkan Fırat Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma programlarımız olacak. Saat 19.30’da Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Akabinde ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi bahçesinde anma programlarımız devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi anma programımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.