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15 Temmuz’da 15 bin bayrak

Dulkadiroğlu Belediyesi, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 15 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Necati Okay, “15 Temmuz’da vatan ve millet için canını ortaya koyan şehitlerimiz anısına 15 bin adet bayrak dağıttık” dedi.

15 Temmuz’da 15 bin bayrak

15 Temmuz’da 15 bin bayrak

Dulkadiroğlu Belediyesi, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 15 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Necati Okay, “15 Temmuz’da vatan ve millet için canını ortaya koyan şehitlerimiz anısına 15 bin adet bayrak dağıttık” dedi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:14

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde kent meydanında kurulan alanda 15 bin adet Türk bayrağı dağıttıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinin önemine değinen Başkan Okay, hain darbe girişimin ve destansı mücadelenin unutturulmaması gerektiğini söyledi.


Başkan Okay, meydanda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Milletimizin ortaya koyduğu bu şanlı mücadelenin unutturulmaması adına bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde Türkiye genelinde çok anlamlı etkinliklere imza atıldı. Bugün şehrimizde de kent meydanında çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerimizi andık. Dualarla başlayan bu etkinliklerimizde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimize Türk bayrakları dağıttık. Bu bayrak için verilen mücadeleyi görmelerini ve anlamalarını istiyoruz. Tarih boyunca atalarımız bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele ettiler. Rabbimizin izniyle de bunu başardılar. Onlardan aldığımız bu emaneti bizler de 15 Temmuz’da onlara yakışır bir şekilde koruduk. Ben bu konuda duyarlılık gösteren ve alana gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa deliyorum.”
Dulkadiroğlu Belediyesi, alanda su ve meyve suyu da ikram etti.

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15 Temmuz’da 15 Bin Bayrak
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