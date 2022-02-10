Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...

18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesinde ekonomik ömrünü doldurmuş köprünün yerine yenisi inşa ediyor.

18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek

18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesinde ekonomik ömrünü doldurmuş köprünün yerine yenisi inşa ediyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesinde bulunan, deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil eden ve ekonomik ömrünü tamamlamış 46 yıllık köprünün yıkım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye 16 metre uzunluğuna ve 12 metre genişliğe sahip çift şeritli yeni köprü inşa edilecek.

Muhtar Kaya’dan Teşekkür

Bulanık Mahalle Muhtarı Ökkeş Kaya, “Mahallemizi Çağlayancerit ilçesine bağlayan 46 yıllık köprü ekonomik ömrünü doldurmuş ve artık kullanılamaz hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da ilgileneceğini söyledi ve ekipler çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandığında 18 mahalleye hizmet veren köprümüz daha modern ve kullanışlı bir hale getirilmiş olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
18 Mahalle Için Yeni Köprü Inşa Edilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği
Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği
Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta
Kıraç Cuma günü Kahramanmaraş’ta
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Kahramanmaraş’ta çığ düştü!
Kahramanmaraş’ta çığ düştü!
Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı
Kahramankart Dolum Noktası Sayısı Artırıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber