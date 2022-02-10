18 mahalle için yeni köprü inşa edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesinde bulunan, deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil eden ve ekonomik ömrünü tamamlamış 46 yıllık köprünün yıkım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye 16 metre uzunluğuna ve 12 metre genişliğe sahip çift şeritli yeni köprü inşa edilecek.

Muhtar Kaya’dan Teşekkür

Bulanık Mahalle Muhtarı Ökkeş Kaya, “Mahallemizi Çağlayancerit ilçesine bağlayan 46 yıllık köprü ekonomik ömrünü doldurmuş ve artık kullanılamaz hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da ilgileneceğini söyledi ve ekipler çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandığında 18 mahalleye hizmet veren köprümüz daha modern ve kullanışlı bir hale getirilmiş olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.