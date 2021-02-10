1.Ulusal Afşin Fotokampı Düzenlenecek

Afşin Binboğa-Hurman Çayı Fotokampı adı verilen etkinlik İlçenin dağı, ovası ve köyleriyle 10 bölgede gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Ülke genelinden yerli ve yabancı Fotoğraf sanatçıları misafir edilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin sırtını Binboğa Dağları’na dayamış karşısına da Berit Dağı’nı almış, bununla da yetinmeyip bin bir çiçekle bezenmiş dağlarının koyaklarından kimi usul usul, kimi coşkuyla akan sularını da ovasında kucaklayıvermiş bir ilçedir. Sularının kaynaklarından mucizevi çıkışı yanında dağlarını sümbüller, nevruzlar, ters laleler bürümüştür. Balını yapan arı, sütünü yapan koyun bunun en iyi tanığıdır. Hurman Çayı’nın Ceyhan Nehri’ne ulaşma sevdasına, coşkusuna başta Mağaraözü’nden ve Çobanpınarı’ndan çıkan su olmak üzere birçok kaynak destek verir. Bütün bu sıra dışı doğasına tarihi de eşlik eder. Luvilerden Roma’ya, oradan Selçuklulara yaşayan birçok kültür izlerini bırakmıştır Afşin’in dağına ovasına. Hurman Çayı üzerindeki Sütveren ve Hurman Kalesi, Kaşanlı Köyü’ndeki “Kız-Oğlan Kayası”, Binboğaların hemen yanı başına yapılmış Yediuyurlar’ın mekânı Eshab-ı Kehf bunlardan bazılarıdır. Tüm bunlara Aşık Mahzuni Şerif’i, Aşık Yener’i, Melulisi olmak üzere ozanlar yatağı oluşunu da eklersek, “Neden Afşin Fotokamp?” sorusunun cevabı da ortaya çıkar. Ulusal bazda katılımın olacağı etkinliğin ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

1.Ulusal Fotokamp etkinliğinin amacını Basın Mensuplarıyla paylaşan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin, “Afşin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle görülmeyi, tanınmayı hak eden bir bölgedir. Ülkenin her fotoğrafçısına, doğaseverine katacağı değerleri vardır. Fotokamp bir yandan bu değerleri dışardan gelen katılımcısına sunmayı hedeflerken, diğer yandan Afşinlinin de kendi değerlerinin farkındalığına vesile olmayı amaçlamaktadır. Fotokamp bir yanıyla bölgenin her tür değerinin görsel hafıza oluşturmasına katkı verirken aynı zamanda ülke fotoğrafçılarının tanışması, kaynaşması ve paylaşması için de ortam sağlar” dedi.

İşte etkinliğe ilişkin bilgiler;

Kamp Alanı: Kamp bir çadır kampı olarak düzenlenmiştir. Kamp alanının su, tuvalet vb. sıhhi koşulları organizasyon tarafından hazırlanacaktır.

Çadırda kalanlar için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği organizasyon tarafından sağlanacaktır.

İlçe merkezi ile kamp alanı arasında önceden duyurulacak saatlerde ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.

Fotoğraf Etkinlikleri: 1-İlçe dağı, ovası ve köyleriyle 10 bölgeye ayrılacak, ülkede kendi alanlarında uzmanlıklara sahip 10 fotoğraf sanatçısı liderliğinde seçilen bölgelere iki gün boyunca fotoğraf çekimine çıkılacak ve çekilen fotoğraflar hoca eşliğinde değerlendirilip seçilerek sponsorun kullanımı için bir fotoğraf havuzu oluşturulacak.

2-Davet edilen fotoğraf sanatçılarıyla fotoğraf sohbetleri gerçekleştirilecek. Fotoğraf sunumları yapılacak.

3-Bölgede varsa belirli sayıda zihin engelli çocuk bulunup fotoğraf eğitimi verilerek toplum yaşamına adapte olmalarına katkı sağlanacak.

4-Üçüncü maddeye alternatif olarak bölgeden belirli sayıda kız öğrenciye (ortaokul yaşlarındaki) fotoğraf eğitimi verilecek.

Doğa Yürüyüşleri: 2-3 Doğa Parkuru tespit edilerek yöre rehberleri aracılığıyla doğa yürüyüşü yapılacak. Diğer bölgelerden gelen doğacılar için yeni doğa yürüyüş parkurları tanıtılmış olacak.

Bölge Şiirinin ve Ozanlarının Tanıtımı: Fotokamp’ın finalinde misafirler yöre ozanlarının konseriyle uğurlanacak.

Fotokamp’ın Tarihi: 27-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmak üzere planlanmıştır. İlk gün öğleden sonra açılış töreniyle başlayıp, son gün öğleden sonra kapanış töreniyle bitecektir.