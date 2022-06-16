2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme toplantısı yapıldı

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan programa İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın yanında İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri ve basın mensupları katıldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının değerlendirmesini yapan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan il ve ilçe yöneticilerimize, okul idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

17 OKUL YAPILDI, 61 OKULUN YAPIM AŞAMASI SÜRÜYOR

İlimiz genelinde 2021 yılında 17 okulun yapımının tamamlandığını ve bu okullarda eğitim ve öğretimin yapılmaya başlandığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “1 Ocak 2022 tarihinden bu ana kadarki 6,5 aylık süreçte Saçaklızade İlkokulu, Cuma Çelik İlkokulu ve Tetirlik İlkokulu’nun yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretime başladı. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçemizde 2022-2023 eğitim yılında Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sınav ile öğrenci kabul eden proje okulu kapsamında hizmete başlayacaktır. Yine eylül ayında Andırın’da imam hatip lisesini hizmete açmayı planlıyoruz. Andırın Öğretmenevi’nde yapımı tamamlanmış olup yakın zamanda burayı da hizmete açmayı planlıyoruz. Bunların yanında ihale aşamasında olan ya da yapım hazırlıkları devam eden toplam 61 okulumuz var.” diye konuştu.

OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve DERSLİK SAYILARI

İl genelinde öğrenci, öğretmen, okul ve derslik sayıları hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, şunları söyledi: “Resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve açık öğretim olmak üzere 11 bin 179 derslikli bin 98 okulda toplam 323 bin 600 öğrencimiz eğitim ve öğretim görürken örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda toplam 18 bin 735 öğretmenimiz görev yaptı. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 2020-2021 eğitim yılında %55,72 iken 2021-2022 eğitim yılında bu oran %92,15’e yükselerek bu alanda Türkiye ortalamasının üzerinde büyük bir büyüme elde ettik. Bu konuda emeği olan tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ederim. Okullarımız dışında eğitim veren bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), özel öğretim kursları, özel yurtlar, MTSK’lar, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu (Öğretmenevi) ile birlikte toplam 328 kurumumuz bulunmaktadır. Daha önce 2 adet olan BİLSEM sayımızı, Onikişubat ilçesinde Osmangazi BİLSEM ve Afşin ilçesinde Afşin BİLSEM’i hizmete alarak 4’e çıkardık.”

TAŞIMALI EĞİTİM

Okul olmayan veya olduğu halde öğrenci yokluğu nedeniyle kapanmak zorunda kalan okulların bulunduğu yerleşim bölgelerinde taşımalı eğitimin yapıldığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu gibi yerlerde öğrenci sayısı 10’un altına düştüğünde okullarımızı kullanamadığımız için taşımalı eğitim kapsamına almak durumunda kalıyoruz. Bu kapsamda ilimizde toplamda 515 okulumuz taşıma merkezi olarak eğitim verirken 31 bin 120 öğrencimiz taşımalı eğitimden faydalanıyor.” ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Bakanlığımızın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında ilimizde bulunan bin 96 tane okulun 426 tanesinde 1 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 2 aylık sürede 426 tane yeni kütüphane kurulduğunu ifade ederek, “Bu kütüphanelerimizdeki tüm masa, sandalye, dolap gibi malzemeleri bizzat kendi öz kaynaklarımızdan, meslek liselerimiz aracılığıyla karşıladık. 9 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okul idarelerimiz el ele vererek büyük bir gayret içerisinde çalıştılar ve 426 tane kütüphanemizin tamamı 31 Aralık 2021 tarihinde hizmete girdi. Yani an itibariyle bin 96 okulumuzun tamamında irili ufaklı kütüphanemiz var ve ayrıca büyük kütüphanelerimize 153 tane bilgisayar verdik. Kütüphanelerimizde 470 bin olan kitap sayımız an itibariyle 850 bine ulaştı. Bizler özellikle tıpkı öğrencilerimizin okullardaki laboratuvarlarda derslerini işlediği gibi kütüphanelerde de ders işleyebilmelerini, kütüphanenin havasını, kitap kokusunu iliklerine kadar hissedebilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

MESLEK LİSELERİ ve MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Bakanlığımızın mesleki eğitime çok önem verdiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Daha önceleri sürekli ivme kaybeden, sanayicimizin yetişmiş kalifiye eleman, usta ve çırak bulmakta zorlandığı dönem artık geride kaldı. İlimiz genelinde eğitim veren 64 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, 3 tane de eski adıyla çıraklık, yeni adıyla Mesleki Eğitim Merkezlerimiz var. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz bünyesinde bilgisayar, muhasebe, ahşap, mobilya, torna, metal işleri gibi birçok bölüm var. Bir de sanayi ile iç içe olmak zorunda olan Mesleki Eğitim Merkezlerimiz var ki, bunlardan en öne çıkanı Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezimizdir. 2021 yılında Mesleki Eğitim Merkezlerimizde öğrenci sayımız 2 bin 11 iken, bu sayı bu yıl itibariyle 5 bin 865’e yükselmiştir. Döner sermayesi olan meslek liselerimiz 2020 yılında 3 bin 767 TL ciro elde ederken, 2001 yılında 3 milyon 869 bin 401 TL ciro elde etti.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin mesleki olarak önlerini açmak, onlara güvence ve yasal dayanak sağlamak amacıyla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklik yapıldığını kaydederek şunları söyledi: “Bu yasa kapsamında mesleki eğitimde okuyan lise 1, 2 ve 3.sınıf öğrencileri asgari ücretin üçte birini, son sınıftayken de asgari ücretin yarısını almak suretiyle eğitim öğretimden faydalanıyorlar. Hepimiz birer veli olarak istiyoruz ki çocuklarımızın tamamı okusun, akademik olarak bir yere gelsin, memur olsun veya bunun gibi istekler. Kabul edelim etmeyelim, hayatın olağan akışına aykırı bir durum bu. Yani herkesin bu anlamda akademik olarak okuması mümkün değil ama hayat devam ediyor. Bu öğrenciler hayatın içerisinde değişik şekillerde rol alacaklar, hayatlarını devam ettirecekler. Bu noktada meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerimiz devreye giriyor ve öğrencilerimizi değişik alanlarda hayata hazırlıyor. Mesela bu okullarda yetişmiş işverenlerimizi, sanayicilerimizi, iş insanlarımızı okullarımızda kariyer günleri kapsamında misafir ederek tecrübelerini öğrencilerimiz ile paylaşmasını sağlıyoruz. Biz bunları yapıyoruz, yeterli mi? Elbette yeterli değil. Bunların bilinirliğinin artırılması lazım. İşte burada sizlerden de mesleki eğitim ile ilgili zaman zaman paylaşımlar yapmanızı rica ediyoruz.”

“TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL” ve “ÇEVRE DOSTU OKUL” PROJELERİ

Bakanlığınızca Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’nin uygulamaya konulduğunu, bu kapsamda ilimizde 135 tane okulun iyileştirme kapsamına alındığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Çevre Dostu Okul Projesi kapsamında da ilimizdeki 11 ilçeden 11 ayrı okulumuzun belirlendiğini belirterek, “Okul belirlerken de yatırıma en az ihtiyaç duyan, yatırımın en uzun süre devam edebileceği en donanımlı okulları seçmeye çalıştık. Proje kapsamında bu okullarımızın çatısına güneş enerji sistemleri (GES) diye adlandırdığımız sistemi kuracağız. Yani okul kendi elektriğini kendi üretme fırsatı yakalayacak. Bunun bir tane örneği Şehit Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde mevcut. Çatıdaki paneller aracılığıyla okul kendi elektriğini üretiyor; bu elektriği gündüz okul kullanıyor, artan elektrik var ise AKEDAŞ’a satıyor. Bu da okul için büyük bir gelir anlamına geliyor. Biz 11 okulumuzu proje kapsamında dönüştürme gayretindeyiz.” dedi.

TEKNOFEST ve TÜBİTAK PROJELERİNDE BAŞARILARI

2019 yılında TEKNOFEST yarışmaları için ilimizden 50 tane müracaatın olduğunu kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2020 yılında 149, 2021 yılında 187, 2022 yılında ise 200 tane başvurunun olduğunu belirterek, başvuru sırasına göre ilimizin Türkiye'de 39.sırada yer aldığının altını çizdi. 2021 yılında düzenlenen TEKNOFEST'te Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nin Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Coğrafî tescil işareti almış ürünlerde sahteciliğin önüne geçmek için hazırladıkları yerli barkod sistemi çalışmaları ile başarılı oldular. Sizin huzurunuzda öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK projelerinde bu yıl çok ciddi bir artış olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz bu konunun üzerine düştü ve 2020-2021 eğitim yılında 124, 2021-2022 eğitim yılında 103 ve bu yıl TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda ise 299 tane başvuru yapıldı. 53.TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Coğrafya alanında Süha Erler Anadolu Lisesi, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi ve Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye 3.sü olmayı, Dil ve Edebiyat alanında ise Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri teşvik ödülü almayı başardı. 2022 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi’nde ise Nuri Pakdil BİLSEM, Matematik alanında bölge 1.si; Nuri Pakdil BİLSEM, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu ve ELBİSTAN BİLSEM Coğrafya ve Matematik alanında bölge 2.si oldular.” diye konuştu.

PROJELER VE İŞ BİRLİKLERİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde birçok projenin hayata geçirildiğinin altını çizen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kurum veya kuruluşlarla yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler hakkında şöyle konuştu: “Özellikle Kahramanmaraşımız tarihî bir kent; beyliklere başkentlik yapmış bir şehir olması dolayısıyla kadim bir kent. Burada tarihî ve kültürel değeri olan ve ilçelerimizde bu gibi yerleri bilmeyen öğrencilerimizi Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız Tarihe Yolculuk Projesi sayesinde otobüslerle aldık, gezdirdik, ondan sonra da güzel bir ikram yapıp arkasından tekrar evlerine bıraktık. Bunun yanında Doğa ve Fen Okulu Projesi, Masal Evi Projesi, Şehir Okumaları Projesi, Korkma! İstiklâl İlham Verir Projesi, 8. ve 12.sınıflara yönelik LGS ve TYT denemeleri gerçekleştirdik. Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi, Kitap Oku Kitap Kazan Projesi; Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEMFİAD) ile Sevgili Günlüğüm Projesi ve Komşuluk Mazi Olmasın Projesi; AFAD İl Müdürlüğü ile MEB AKUB faaliyetleri gerçekleştirdik.”

HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYETLERİ

Eğitim ve öğretimin örgün ve yaygın olmak üzere iki koldan yürüdüğünü belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yaygın eğitimin Millî Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütüldüğünü kaydederek, “Bugünkü Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz yaygın eğitimi yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda da 11 ilçemizde toplam 12 tane Halk Eğitimi Merkezimiz var. 1 tane de Olgunlaşma Enstitümüz var. Türkiye'de var olan 12 tane Olgunlaşma Enstitüsü’nden birisi de Kahramanmaraşımızda bulunmaktadır. 1 Ocak'tan itibaren bugüne kadarki 6 buçuk aylık sürede 2 bin 165 kursta 62 bin 365 tane kursiyerimiz bu kurslara devam etmiş. Bizim hedefimiz il nüfusunun yüzde 10’unu yani yaklaşık 118.000 civarındaki vatandaşımızı bu kurslara devam ettirmek. Bu kurslarda özellikle ilimizin kültürel değerlerini yansıtacak Maraş işi sim sırma, yemeni ve bunun gibi birçok kurslarımız da yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 2021 YKS’DE 31.SIRADA YER ALDI

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2021 YKS raporunun yaklaşık iki hafta önce yayınlandığını ve resmî verilere göre Kahramanmaraş’ın 81 ilin içinde 31.sıraya yükseldiği kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “2019 yılında 57, 2020 yılında 66.sırada yer alan ilimiz 2021 yılında ise 31.sırada yer alarak büyük bir başarı yakaladı. 66.sıradan 31.sıraya çıkmak güzel bir netice elbette. Yeter mi? Elbette yetmez ve bizim hedefimiz tekli rakamlar. Bu ilden yetişen güzel insanların hakkı da bu sıralamada tekli rakamlar olduğunu düşünüyoruz. 2021 YKS’deki başarımıza çalışmalarıyla, gayretleriyle vesile olan tüm yönetici arkadaşlarımıza, ilçe müdürlerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ücretsiz ders kitaplarının yanında 2.sınıftan 12.sınıfa kadar 362.055 adet ücretsiz yardımcı kaynak kitabın, LGS-TYT-AYT ve YDS’ye yönelik ise 189.670 adet yardımcı kaynak kitabın dağıtıldığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, sportif başarılar ile ilgili şu sözleri kullanarak konuşmasına son verdi: “Akademik başarıların yanı sıra okullarımız arasında düzenlenen sportif yarışmalarda Dünya ve Türkiye şampiyonluğu gibi büyük başarılar elde ettik. 2021-2022 Okul Sporları kapsamında Fransa Normandia'da düzenlenen 2022 ISF Gymnasiade Oyunları'nda (Okul Sporları Olimpiyatları) mücadele eden Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencimiz Şahin Acar, serbest güreş 55 kiloda Dünya Şampiyonu olurken, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğrencimiz Kevser Naz Bolat ise Bedensel Engelliler Genç Kızlar A Yüzme Türkiye Birinciliği'nde 100 m serbest, sırtüstü ve kurbağalamada, 50 m serbest ve 200 m serbest yüzme yarışlarında 5 altın madalya kazanmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş Spor Lisesi güreş takımı ve Vali Hilmi Tolun Ortaokulu güreş takımı Türkiye Şampiyonu, Kahramanmaraş Borsa İstanbul Doğukent Ortaokulu öğrencimiz İsmail Akkaya, Judo müsabakalarında Türkiye Şampiyonu, Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz M. Arda Büyükdereli, Özel Sporcular Şampiyonası'nda atletizm 400 metre yarışması ve 1500 m yarışması olmak üzere iki kategoride Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bunların dışında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi büyük başarılar elde etmiş okul ve öğrencilerimiz var.”