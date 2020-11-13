2021 icratlar ile sağlık çalışanları yılı olmalıdır

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etmiştir.

2020 yılının kahramanları olan sağlık çalışanları için böyle bir ilan durum tespitidir. Sağlık çalışanlarının cansiperane ortaya koydukları mücadeleye bir kez daha vurgu yapılmasıdır.

Bu ilan kâğıt üstünde bir teşekkür yerine sağlık çalışanları ile ilgili her alanda kendini gösterecek bir çalışma olarak çalışma hayatına yansımalıdır.

2021 yılı bütün yönleriyle sağlık çalışanlarının yılı olmalı, sağlık çalışanlarının talepleri de karşılanmalıdır.

Madem ki; Türkiye’nin önerisiyle 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilmiştir, o halde Sağlık Bakanlığımız da çalışanların sorunlarını çözüp, taleplerini karşılayarak dünyaya örnek olmalıdır.

- Ücret kayıpları telafi edilmeli, maaşlara zam şeklinde tek ödeme yapılmalıdır.

- Döner sermaye sistemi çalışan merkezli ve adaletli bir hale getirilmelidir.

- 3600 ek gösterge bir an önce hayata geçmelidir.

- Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilerek hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerinin şehit yakınlarının faydalandığı düzenlemelerin kapsamına dâhil edilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

- Kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube modeller terk edilmeli, tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır.

- Sağlık kurum ve kuruluşlarında ehliyet ve liyakat hâkim kılınmalı; sadece devlete ve millete sadakat esas alınmalıdır.

- Her hastaneye bir kreş mutlaka yapılmalıdır.

- Sağlıkta şiddetini önüne geçilmesi için ağır yaptırımlar gelmelidir.

Net bir şekilde özetlediğimiz bu talepler mutlaka hayata geçirilmelidir. Burada en önemli sorumluluk ise Sayın Bakanımıza düşmektedir.

Sağlık çalışanlarının yılında meseleler alkış ve güzel sözlerle geçiştirilmemeli; çözüm üretilerek halledilmelidir. 2021 yılı kutlu olsun denilerek heba edilmemeli ve yaşanan bütün mağduriyetler sonlandırılmalıdır.

Gerek sendikamızın, gerekse sağlık çalışanlarının beklentisi bu yöndedir.