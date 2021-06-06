2021 Lgs Sınavı Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

LGS sınavı bugün gerçekleştirildi. 3 bin 88 öğretmenimizin görev aldığı sınavda öğrencilerimiz, sınavlara kendi okullarında girdiler. İki oturum halinde gerçekleşen sınav, maske, mesafe ve hijyen kuralları dahilinde gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, bazı sınav merkezlerini ziyaret etti. Yaşadığımız salgın süreci nedeniyle sınav merkezlerimizde özellikle dezenfektasyon ve genel temizlik ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede gerçekleştirildiğini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Bütün ilçelerimizde ve bütün okullarımızda bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdik. Çok şükür bir sorunla karşılaşmadık." dedi.

Sınav öncesi ve iki oturum arasındaki molada öğrenci ve sınav görevlilerimiz ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmaya yönelik sohbetler gerçekleştirdi.

Sınava sadece puan ile yerleştirme yapılan okullara yerleşmek isteyen 8.sınıf öğrencilerimizin girdiğinin altını çizen İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Dolayısıyla bu sınava her öğrencimiz girmek zorunda değildi. Kendi mahallesindeki sınavsız yerleştirme yapılabilen okullara geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz, bu sınava girmedi. Zaten bu durumdaki yerleştirme için de bu sınav sonucunun bir katkısı yoktu.” dedi.

LGS sınavının her anlamda başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, son olarak şunları söyledi: "Sınavın başarılı bir şekilde sonlanması için il ve ilçelerimizdeki yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerimizle büyük bir çaba gösterdik. Çok şükür sınavımızı tam anlamıyla başarılı bir şekilde sonlandırdık. Sınavda emeği olan il ve ilçelerimizdeki yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerimize ve ayrıca sınav kurallarına riayet eden, hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sınava giren öğrencilerimizin ise hayırlı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum."