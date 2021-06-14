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2021’de Pazarcık’a 33 milyon TL yatırım yapılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kartalkaya Bulvarı’nda yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Merkez bulvarımız baştan sona yenileniyor.

2021’de Pazarcık’a 33 milyon TL yatırım yapılacak

2021’de Pazarcık’a 33 milyon TL yatırım yapılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kartalkaya Bulvarı’nda yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Merkez bulvarımız baştan sona yenileniyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:30
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Millet Bahçemizde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu yıl içerisinde ilçemize 33 Milyon TL yatırım gerçekleştirilecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında Pazarcık ilçesinde de altyapı ve üstyapı hizmetleri noktasında önemli adımlar atıldı. İlçenin merkezinde yer alan ve ticari odak noktalarından olan yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip Kartalkaya Bulvarı yenileme projesi de çalışmalar arasında yer alıyor. Mevcut haliyle fonksiyonelliğini yitiren caddeye 14 bin metrekare yaya yolu kazandırılıyor. Ayrıca nokta kabartmalı şerit ve rampa uygulamalarıyla engelli vatandaşların geçişleri için de önlem alınıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Büyükşehir Belediyemiz ilçemizin pek çok noktasında önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Kartalkaya Bulvarımız da yenileniyor. İlçemize gösterdiği ilgiden ve yatırımlarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Ulaşım Sorunu Kalmayacak

Büyükşehir Belediyesiyle koordineli çalıştıklarına vurgu yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Büyükşehir Belediyemiz, şuan yaya yollarının yapıldığı yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip Kartalkaya Bulvarımızda asfalt çalışmalarını tamamlamıştı. Bunların dışında 84 mahallemizde 130 kilometrelik yol yenilemesi gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda asfalt ve yenileme çalışması da devam ediyor. Hem ilçe belediyesi olarak bizim hem de Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle Pazarcık’ta ulaşım sıkıntısı olan mahalle kalmayacak inşallah” dedi.

Bölgenin En Büyük Millet Bahçesi Olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Pazarcık’ta gerçekleştirdiği yatırımlardan bahseden Başkan Yılmazcan, “İlçemize bu sene Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak yatırım miktarı 33 Milyon TL. Bunların bir kısmı tamamlandı. Bir kısmının yapımı sürüyor. Özellikle Pazarcık Millet Bahçesi projesini çok önemsiyoruz. İnşallah tamamlandığında bölgenin en büyük Millet Bahçesi olacak. Büyükşehir Belediyemiz’in liderliğinde Göynük, Sakarkaya, Büyüknacar, Evri, Beşçeşme, Çiğdemtepe ve Ufacıklı Mahallelerimize çok amaçlı Millet Konakları kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Koordinasyon ile hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:35
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