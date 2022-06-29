Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet heyecanı
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet...

2022 Yılı Yaz Dönemi Kur'an Kursları başladı!

Her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları, Ülke geneli 90 bin cami ile uygun mekanlarda başladı.

2022 Yılı Yaz Dönemi Kur'an Kursları başladı!

2022 Yılı Yaz Dönemi Kur'an Kursları başladı!

Her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları, Ülke geneli 90 bin cami ile uygun mekanlarda başladı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:38
banner459

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekanlarda düzenlenecek olan yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı. Halkın büyük çoğunluğunun temel dini bilgilleri ilk almaya başladığı yaz Kur'an kurslarına her yıl milyonlarca çocuk ve genç kayıt oluyor.

Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğünce Pekeller camii’nde “Yaz Kur’an Kursu Açılış Programı” düzenlendi. Programa İlçeMüftü Vekili Mikail Koç, Din Hizmetleri Uzamanı Serkan Şimşek, Cami Görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Mikail Koç, “Camilerimiz çocuklarla gül açtı. Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur’an ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. ‘Geldi yaz tatili, şimdi Kur’an Öğrenme vakti, Haydi koş gel, camiler seninle güzel, Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun’ şiarıyla camilerimiz bu yıl da çocuklarımız için din eğitimi yuvasına dönüşecek. Kur’an’ın istediği, Hz. Peygamber Efendimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbet gibi ahlaki değerleri daha derinden kavrayacaklar. Başta anne babalar olmak üzere tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Çeşitli gösterilerin de yer aldığı program sonunda çocuklara diyanet çocuk yayınlarından hediyeler takdim edildi. Pekeller Camii’nde yaklaşık 250 çocukla iki ay devam edecek olan kurslarda 10 eğitmen görev alıyor.

Anahtar Kelimeler:
2022 Yılı Yaz Dönemi Kuran Kursları Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincanlı Kahramanmaraş’ta Naat – ı Şerif dinletisi sunacak!
Erzincanlı Kahramanmaraş’ta Naat – ı Şerif dinletisi sunacak!
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Onikişubat Belediyesi’nin Son Teknoloji Stüdyosu Yayına Hazır
Onikişubat Belediyesi’nin Son Teknoloji Stüdyosu Yayına Hazır
Kiü Meslek Yüksekokullarında Mezuniyet Coşkusu
Kiü Meslek Yüksekokullarında Mezuniyet Coşkusu
Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısı güçleniyor
Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısı güçleniyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber