2022 Yılı Yaz Dönemi Kur'an Kursları başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekanlarda düzenlenecek olan yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı. Halkın büyük çoğunluğunun temel dini bilgilleri ilk almaya başladığı yaz Kur'an kurslarına her yıl milyonlarca çocuk ve genç kayıt oluyor.

Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğünce Pekeller camii’nde “Yaz Kur’an Kursu Açılış Programı” düzenlendi. Programa İlçeMüftü Vekili Mikail Koç, Din Hizmetleri Uzamanı Serkan Şimşek, Cami Görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Mikail Koç, “Camilerimiz çocuklarla gül açtı. Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur’an ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. ‘Geldi yaz tatili, şimdi Kur’an Öğrenme vakti, Haydi koş gel, camiler seninle güzel, Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun’ şiarıyla camilerimiz bu yıl da çocuklarımız için din eğitimi yuvasına dönüşecek. Kur’an’ın istediği, Hz. Peygamber Efendimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbet gibi ahlaki değerleri daha derinden kavrayacaklar. Başta anne babalar olmak üzere tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Çeşitli gösterilerin de yer aldığı program sonunda çocuklara diyanet çocuk yayınlarından hediyeler takdim edildi. Pekeller Camii’nde yaklaşık 250 çocukla iki ay devam edecek olan kurslarda 10 eğitmen görev alıyor.