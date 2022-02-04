2022 Yılında Kahramanmaraş’a 1.7 Milyar Tl Yatırım Planlaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ve Onikişubat 2022 Yatırım Yılı toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, meclis üyeleri, ilçe teşkilat başkanları, Büyükşehir ve KASKİ bürokratları katıldı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ilçe belediye başkanlarımızla şehrimizi daha nasıl geliştirebiliriz, hemşehrilerimiz için neler yapabiliriz şeklinde yaptığımız istişareler doğrultusunda şehrimiz için projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah 2022 yılı şehrimiz için bir yatırım yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Şehir Meydan Projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin birçok noktasında değişim ve dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Bunların başında Tarihi Maraş Kale’miz yer alıyor. Hamdolsun tarihi kalemizde restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Diğer bir tarihi mekân olan Kapalı Çarşı’mızda 70 işyerini ve 9 kapısını kapsayan cephe yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Hamdolsun cephemizi siluete yakışır bir hale getirdik. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz en önemli projelerden bir tanesi de Valilik Meydan Projesi. Şehrimizin tam ortasında, kent estetiğini bozan ve işlevselliği bulunmayan İl Özel İdaresi’ni de içine alan yaklaşık 40 dönümlük alanda yeni bir proje hayata geçireceğiz. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı

Şehir genelinde ciddi kentsel dönüşüm yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “TOKİ ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz Tekke Kentsel Dönüşüm projemizde önemli bir aşama kaydettik. Saçaklızade de inşa edilen 3 blok ve 100 konutluk projenin ardından diğer rezerv konutlarda da sona geldik. İnşallah en kısa zamanda tüm dönüşüm projelerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm projesi başlattığımız diğer bir yer ise Sarayaltı-Kanlıdere bölgemiz. Şehir merkezinin trafik yükünü büyük oranda azaltacak olan projenin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah buradaki köprümüzü de tarihi yapısını muhafaza ederek restore edeceğiz. Yine aynı bölgede üç tarihi konağımız var. Burayı tekrardan restore ederek içerisinde yeme içme ve konaklama mekânları olan bir sosyal alana dönüştürerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Dev Ulaşım Yatırımları

Ulaşım yatırımlarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde Kuzey Çevre Yolu ile ilgili bir arzımız oldu. Cumhurbaşkanımız bu yolun Karayolları’na devredilmesi için gerekli talimatları verdi. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından inşallah orada da çalışmalar başlayacak. 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ve 210 metre uzunluğa sahip İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah orası da en kısa zamanda tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Bu projenin bize maliyeti yaklaşık 75 Milyon TL. Kahramanmaraş’ımız için önemli bir yatırım olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerine inşa edilecek olan yeni alt geçidin ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor. Bir diğer projemiz ise Binevler’den Üngüt’e kadar uzanan caddemiz bizim Prestij Caddemiz olacak. Buraya yeni bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edeceğiz. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlattığımız yenileme çalışmalarımızda da sona geldik. İnşallah en kısa sürede tüm çalışmalarımızı bitirerek hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

Şehrin Turizm Potansiyeli Yükseliyor

Şehrimizin turizm alanlarında da bir dizi yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelini artırmak için yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin gözde kayak merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkı sağladık. Bu yıl hedefimiz 500 bin kişiyi kayak merkezimizde misafir etmek. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl Yedikuyular’a yeni bungalov evler, otel ve kayak pistleri inşa edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar sayesinde İnşallah Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi sadece bölgenin değil tüm Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden birisi haline getireceğiz” diye konuştu.

Ilıca ve Yeşilgöz Yatırımları

Başkan Hayrettin Güngör, “Kaplıcalarımız da bizim için önemli turizm potansiyeli taşıyan alanlardan bir tanesi. Bölgeye ulaşım sağlayan sorumluluk alanımızdaki arteri yeniledik. İnşallah bu yıl Ilıcaya yeni hamamlar, oteller ve yeme içme mekânları kazandırarak oranın da turizm potansiyelini artıracağız. Şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi de Yeşilgöz. Gerçekten doğayla iç içe ve çok ferah bir konuma sahip. Orada da başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Mutlaka herkesin gidip görmesi gereken bir yer haline geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte Yeşilgöz’e yeni yeme içme mekânları ve sosyal alanlar kazandırarak daha da güzel hale getireceğiz” dedi.

Ali Kayası’na Cam Seyir Terası

Ali Kayası’nın turizme kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalardan da bahseden Başkan Güngör, “Ali Kayası’na ise bir seyir terası, kafe ve köprü projemiz var. Vatandaşlarımız isterse tekne ile isterse karayoluyla bu turistik tesisi kullanmış olacaklar. İnşallah orası da şehrimizin potansiyelini artıracaktır. Bir diğer dev yatırımımız ise Kılavuzlu Millet Bahçesi. Burada gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarda sona yaklaştık. 70 Milyon TL’lik yatırımla 300 dönüm alan üzerine konumlanan projemiz Akdeniz Bölgesi’nin ise en büyük millet bahçelerinden birisi olacak. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, kafe ve restoranları, halı saha, oyun ve spor alanları, amfi tiyatro ve göletiyle bu projemiz şehrimize önemli bir katma değer sağlayacak” diye konuştu.

Yeni Stadyum ve Kültür Merkezi

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Şehrimizin bir stadyuma ihtiyacı var. Mevcut olan 12 Şubat Stadyumumuz artık fonksiyonunu yitirmiş, ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Ayrıca deprem yönetmeliğine aykırı olduğu için takımlarımız burada maç yapamıyordu. Bir de 120 dönümlük alan üzerine kurulan Hanefi Mahçiçek Stadyumumuz bulunuyor. Ancak o da deprem standartlarına uymadığı için çok bir fonksiyonu yok. Durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve sağ olsun kendisi de gerekli çalışmaların yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gerekli talimatları verdi. İnşallah Hanefi Mahçiçek Stadyumumuzun olduğu yerde güzel bir proje hayata geçireceğiz. İçerisinde futbol sahasının, yeme içme mekânlarının, alışveriş merkezlerinin ve sosyal alanların bulunduğu spor kompleksini hayata geçireceğiz. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortak gerçekleştireceğimiz bir projeyle şehrimiz için önemli konumda olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’mizde genişletme ve yenileme projesini hayata geçireceğiz. Özellikle gençlerimizin faydalanabileceği bir mekân haline getireceğimiz kültür merkezinde yeni konferans salonları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.