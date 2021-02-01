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238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde il genelinde 7 ilçeden topladığı 238 bin evsel atığı Katı Atık Bertaraf Tesislerinde geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf etti.

238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi

238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde il genelinde 7 ilçeden topladığı 238 bin evsel atığı Katı Atık Bertaraf Tesislerinde geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:31
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Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun ilçelerinde toplanan evsel atıklar geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf edilirken, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçelerinin toplanan evsel atıkları kendi sınırları içerisinde bulunan vahşi depolama alanlarında toplanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, katı atık bertaraf tesislerinde 2020 yılı içerisinde 238 bin ton evsel atığı bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun ilçelerinde toplanan evsel atıklar öncelikle çöp toplama istasyonlarında biriktiriliyor. Burada toplanan evsel atıklar daha sonra treyler yardımı ile Kürtül’de bulunan Katı Atık Bertaraf Tesislerine gönderilerek orada bertarafı sağlanıyor.

Günlük 651 Ton

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “İlimizde 7 ilçede günlük olarak 651 ton evsel atık toplanarak toplama istasyonlarına aktarılmaktadır. Burada toplanan atıklar Büyükşehir Belediyemize ait araçlarla bertaraf tesislerine gönderilerek geri dönüşüme ayrıştırılarak bertarafı sağlanmaktadır. Diğer dört ilçemiz olan Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçelerinin toplanan evsel atıkları kendi sınırları içerisinde bulunan vahşi depolama alanlarında toplanıyor. Kahramanmaraş’ta kişi başı düşen atık miktarı günlük 0.72 kg olarak gerçekleşmektedir” denilerek bilgi verildi.

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238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
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