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28 Şubat Mağdurlarına Selam Olsun

“Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resûlullah’a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir!” (Nisa süresi:115)

28 Şubat Mağdurlarına Selam Olsun

28 Şubat Mağdurlarına Selam Olsun

“Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resûlullah’a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir!” (Nisa süresi:115)

28 Şubat 2022 Pazartesi 12:57
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İzzet ve şerefi Allah’ın yanında arayanlar, daima dünya ve ahirette kazananlardan olacaktır…

Allah’ı ve Resul’ünü bırakıp kafirleri dost edinenler,kafirlere boyun eğip,onların yanında İzzet ve şeref arayanlar,hem bu dünyada,hem de ahirette rezil ve rüsvay olacaklardır…

Dostluk ve düşmanlık,imanın en belirgin alametidir…

Kimleri dost ve kimleri düşman edindiğimize dikkat edelim…

Kimlere sevgi besleyip,kimleri alkışladığımıza dikkat edelim…

Müminleri hastalıklı kişiler gibi görüp,kafirlere alkış tutanların,onlarla uzlaşıp,müminlere cephe açanların son durumuna şahit olduk…

Hem bu dünyada rezil ve rüsvay oldular…

Hem de ahirette kaybedenlerden olacaklardır…

28 şubatta fetö ve yandaşları,darbecileri alkışlamışlar ve imam hatiplerin kapanmasına seyirci kalmışlardı…

Binlerce inanan insanın sadece;”rabbim Allah’tır.”dediğinden dolayı zindanlara atılmasına payanda olmuşlardı…

Kime hizmet ettikleri ortadaydı…

Görünen köy kılavuz istemiyordu…

Müslümanla selamsız,düşmanla sarmaş dolaş bir yaşam ortaya koyuyorlardı…

Her türlü inanç sahibiyle “diyalog” teranelerini seslendirirken,mazlum müminlerin yanlarında göremiyorduk onları…

Vatikan’daki Papa’nın elini öperken görüyorduk onları…

28 Şubat darbecilerini ziyarette görüyorduk onları…

Nihayetinde de,15 Temmuz sonrası,dostlarına sığındılar…

Hemen hemen hepsi,ya Amerika’ya,ya Avrupa’ya,ya da Yunanistan’a sığındılar…

Eğer samimi olsalardı,öncesinde vatanlarına sadık olup,milletlerine ihanet etmezlerdi…

Samimi olsalardı,öncesinde Afgan kardeşlerimizin kurtuluş savaşında Afganistan’a yardım ederlerdi…

Samimi olsalardı,Suriye’li kardeşlerimizin vatan savunmasında yanlarında olurlardı…

Tam tersi ;Türkiye’den Türkmen kardeşlerimize giden,insani yardımları bile dış düşmanlara ispiyon ettiler…

Müminlere karşı düşmanlarla işbirliği yaptılar…

Allah’ın yolunu terkedip,zilleti seçenlerin,düşmanlara sevgi besleyenlerin,müminlere düşmanlık besleyenlerin sonu her zaman hüsrandır…

Hala,Allah’a ve milletimize karşı plan peşinde olanlar varsa,darbe hevesiyle vatana ihanet düşüncesinde olanlar varsa,buyursun önden gitsin…

Bu Necip İslam milleti,asla darbeye ve darbecilere fırsat vermeyecektir…

15 Temmuz tarihi bunun ispatıdır…

Aç kalırız,susuz kalırız,

Ama asla özgürlüksüz yaşayamayız…

Bu milletin duruşu bile,düşmana ve dostlarına korku vermeye yetecektir…

Zafer,toplarla,tüfeklerle,füzelerle kazanılmaz…

Zafer yüreklerle kazanılır…

Tüm 28 Şubat mağdurlarına selam olsun…

Tüm 15 Temmuz şehitlerine rahmet olsun…

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:32
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Mağdurlarına Selam Olsun
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