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3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne Sayılı Günler Kaldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne sayılı günler kaldı. 23 – 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri’nde düzenlenecek yazar - okur buluşmaları, konferans, söyleşi ve konserlerle şehirde kültür sanat rüzgârı esecek.

3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne Sayılı Günler Kaldı

3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne Sayılı Günler Kaldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne sayılı günler kaldı. 23 – 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri’nde düzenlenecek yazar - okur buluşmaları, konferans, söyleşi ve konserlerle şehirde kültür sanat rüzgârı esecek.

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne sayılı günler kaldı. 23 – 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında; Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yazar, şair ve akademisyenler edebiyatseverlerle buluşacak. Toplamda 3 gün sürecek Şiir ve Edebiyat Günleri’nde; yazar - okur buluşmaları, konferans, söyleşi ve konserlerle şehirde kültür sanat rüzgârı esecek. Ayrıca gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’nde de şiir, öykü, düşünce, dergi, roman, çocuk edebiyatı ve yaşam boyu başarı ödülü olmak üzere toplamda 7 farklı dalda ödüller sahiplerini bulacak.

Birbirinden Eğlenceli Konserler Müzikseverleri Bekliyor

3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 23 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Hakan Dedeler konseriyle start alacak. 24 Aralık Cumartesi günü de saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Göksel Baktagir konseri gerçekleştirilecek. Şiir ve Edebiyat Günleri’nin son gününde 25 Aralık Pazar günü İncesaz sahne alacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.00’da başlayacak.

Usta Kalemler Edebiyatseverlerle Buluşacak

Etkinlik takvimi kapsamında 24 Aralık Cumartesi günü usta kalemler ve alanında uzman isimler edebiyatseverlerle buluşacak. Saat 12.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ konulu oturumda Savaş Ş. Barkçin, Güven Adıgüzel ve Ali Emre, edebiyatseverlere seslenecek. Saat 14.00’da ise Selahattin Yusuf, İsmail Kılıçarslan ve Tarık Tufan’ın katılımıyla ‘Edebiyat Artık Mümkün Mü?’ temalı konferans düzenlenecek. Günün son oturumunda ise saat 16.00’da M. Fatih Andı, Mehmet Narlı ve Secaattin Tural, ‘Cumhuriyet Edebiyatının Yüz Yılı’ konusunu ele alacak.

NFK Kültür Merkezi’nde Edebiyat Rüzgârı Esecek

25 Aralık Pazar günü de kültür sanatın kalbi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde atmaya devam edecek. Saat 12.00’da başlayacak ilk oturumda Turgay Anar, Ahmet Sarı, Necip Tosun ve Kaan Murat Yanık, ‘Edebiyat Neyi Savunuyor?’ konulu etkinlikte edebiyatseverlerle buluşacak. Saat 14.00’da gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Erol Göka, Gökhan Ergür ve Mustafa Ulusoy, ‘Edebiyat Kalbe İyi Gelir Mi?’ konusunu ele alacak. Saat 16.00’da düzenlenecek oturumda ise Bilge Doğan, Vedat Ali Kızıltepe, Ömer Yalçınova, Peren Birsaygılı Mut, Selim Somuncu ve Duran Boz; Berdücesi, Düşeyaz, Evelahir, Müşterek ve Yitiksöz dergilerini konuşacak. Yapılan açıklamada, 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.

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3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri’ne Sayılı Günler Kaldı
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