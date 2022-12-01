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30 Kilometrelik Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’nda Protokol İmzalandı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuzun devri ve kalan kısımların imalatı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokolümüzü imzaladık. 1 Milyar TL’lik yatırım Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapılacak” dedi.

30 Kilometrelik Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’nda Protokol İmzalandı

30 Kilometrelik Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’nda Protokol İmzalandı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuzun devri ve kalan kısımların imalatı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokolümüzü imzaladık. 1 Milyar TL’lik yatırım Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapılacak” dedi.

01 Aralık 2022 Perşembe 08:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı ziyarette, toplamda 30 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu’nun devri ve kalan kısımların imalatı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

1 Milyar TL’lik Yatırım

Protokolü yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuzun devri ve kalan kısımların imalatı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokolümüzü imzaladık. 1 Milyar TL’lik yatırım Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapılacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na ve Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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30 Kilometrelik Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’nda Protokol İmzalandı
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