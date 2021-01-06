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300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

Kahramanmaraş'ta toplanan yaklaşık 300 bin mavi kapakla alınan 10 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

Kahramanmaraş'ta toplanan yaklaşık 300 bin mavi kapakla alınan 10 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:36
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Kentte mavi kapak toplama kampanyalarına öncülük eden Abdülkadir Gülmez'e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi.

Bu sayede toplanan yaklaşık 300 mavi kapakla temin edilen 10 tekerlekli sandalye Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'nde maske ve sosyal mesafe kuralları içerisinde düzenlenen programla, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Her bir tekerlekli sandalyenin üstüne bir şehidin isminin de yazıldığı etkinlikte, şehitler de anıldı.

Geçen ay oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının yer aldığı tekerlekli sandalyeyi ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu hak sahibine verdi.

- "Toplamda 10 bin 230 tekerlekli sandalye vermiş olduk"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, törende yaptığı konuşmada, iyiliği yaymanın ve iyiliği görünür hale getirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Gençlerimizin de iyiliği yaymasını ve görünür kılmasını istiyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da bu projenin bir hayır yarışı olduğunu aynı zaman da geri dönüşüm sağladığını ifade etti.

Kapakların toplanmasına öncülük eden Abdülkadir Gülmez ise 10 engellinin sevincine ortak olduklarını belirterek, "2012 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışma kapsamında toplamda 10 bin 230 tekerlekli sandalye vermiş olduk." ifadesini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman da şehitlerin ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ettiklerini, onların isimlerini yaşatmak için 2 yıldır kendilerinin de bu çalışmayı desteklerini belirtti.

Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve sandalyeleri teslim alan aileler katıldı.

Son Güncelleme: 06.01.2021 18:38
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