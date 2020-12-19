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35 bin rögarda dumanlama yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başladı. Rögarlar, kapalı kanallar ve bina bodrumlarının ilaçlanmasının yanı sıra sinek üremesine sebep olan çevreye atılmış araç lastikleri de toplanıyor.

35 bin rögarda dumanlama yapılıyor

35 bin rögarda dumanlama yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başladı. Rögarlar, kapalı kanallar ve bina bodrumlarının ilaçlanmasının yanı sıra sinek üremesine sebep olan çevreye atılmış araç lastikleri de toplanıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:44
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında bulaşıcı hastalıklara da sebep olabilen sivrisineklere karşı kışlak mücadelesi başlattı.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 araç ve 32 personelle başlatılan çalışmalar özellikle sivrisinek oluşumuna neden olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve çevreye rastgele atılmış araç lastikleri ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda sürdürüyor. Yerleşim alanlarında sivrisinek larvalarının oluşumuna neden olan üreme kaynakları, cadde ve sokaklarda bulunan 35 bin adet rögarda dumanlama çalışmaları yapılıyor.

Araç Lastikleri de Toplanıyor

Kışlak mücadelesi kapsamında önemli bir sinek üreme alanı olan ve çevreye rastgele atılan araç lastikleri tek tek toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çevreye atılan lastiklerin iç kısmına sivrisinek larvalarını bırakabilmektedir. Lastik yapısı gereği içerisinde su barındırabilmekte ve bu alanda milyonlarca sivrisinek oluşumu gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda çevreye rastgele atılan lastikler de ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Sivrisinekle mücadele kapsamında çevre ve görüntü kirliliği de önlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:33
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