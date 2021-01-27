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4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehir genelindeki okullarda başlatılan Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Şehirde bu yıl yüzde 50 artış sağlanarak 4 bin kilo atık pil bertaraf edildi.

4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi

4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehir genelindeki okullarda başlatılan Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Şehirde bu yıl yüzde 50 artış sağlanarak 4 bin kilo atık pil bertaraf edildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehir genelinde başlatılan Atık Pil Toplama Yarışması büyük bir başarıyla sonuçlandı. 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okullarda başlatılan yarışma kapsamında 3 bin 692 kilo atıl pil toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi. Konu ile ilgili olarak Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi’ne projeye gösterdiği hassasiyet ve katkıları için teşekkür edildi.

Yüzde 50 Artış Sağlandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz ve TAP işbirliği ile okullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’na verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildik. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okullarda gerçekleştirilen bu kampanyamız pandemi sürecine rağmen çok ciddi bir ilgi gördü. Ülke genelinde atık pil toplamada azalma gözlenirken, Kahramanmaraş’ta yüzde 50 oranında artış sağlanarak yaklaşık 4 bin kilo atık pilin bertarafı sağlanmıştır. Kampanyamıza katılan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
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