‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’

Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Nevhiz Erayman, yaptığı açıklamada; "Türkiye çapında tüm medya kuruluşlarına basın açıklaması göndermiştir.

5 Aralık, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıldönümüdür. 5 Aralık Türkiye Cumhuriyeti inkılaplarından ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi’ şeklinde anılan gündür.

Anadolu topraklarında cumhuriyet öncesinde Fatma Aliye, derneğimizin kurucusu Nezihe Muhittin ve Halide Edip Adıvar gibi kadınlarımız kadın hakları ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapmıştır.

Kadınlarımız, savaşlarda cepheye giden erkeklerin yerine işçi-memur kadrolarında çalışmış; cephe ve cephe gerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet sonrasında Ulu Önderimiz Atatürk'ün yanı sıra, aydın Türk erkek ve kadınlarının yoğun çabalarıyla ‘Türk Kadını Seçme ve Seçilme Hakkını’ kazanmıştır. Biz kadın dernekleri olarak bu konudaki çalışmaları iyi bilmek ve doğru olanı yapmak zorundayız. Tarihimize sahip çıkmalıyız. 99 yıldır kadın hak temelli bir dernek olarak çalışmalarını sürdüren Türk Kadınlar Birliği kamuoyunu aydınlatmayı bir görev addetmiştir. 5 Aralık bize aittir. Birçok dünya ülkesinden önce Türk kadınları seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Onurlu ve güçlü bir mücadelenin sonunda kazanılmış bu haktan ‘Türk kadınları’ ibaresini çıkartıp ‘Dünya Kadın Hakları günü’ demek tarihimize saygısızlıktır. 5 Aralık, Türk kadınlarının ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’nı kazanmasının yıldönümü ve 8 Mart ise ‘Dünya Kadınlar Günü’dür” ifadelerini kullandı.