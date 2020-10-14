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6 halı sahanın protokolü imzalandı

Türkoğlu ve Onikişubat Belediyeleri ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, halı saha protokolü imzalandı.

6 halı sahanın protokolü imzalandı

6 halı sahanın protokolü imzalandı

Türkoğlu ve Onikişubat Belediyeleri ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, halı saha protokolü imzalandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:37
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Spor Toto Başkanlığı’nda düzenlenen protokol törenine, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Habibe Öçal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

Gençlerimizin kullanımına açmak üzere ilk etapta Türkoğlu Adliyesi, Yoğun Oluk Mahallesi, Çobantepe- Hacıbebek, Büyükimalı, Doluca, OnikiŞubat- Önsen Mahallelerimizde halı sahalarımızın yapımına başlanıyor.

Kahramanmaraş Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızın girişimleri ile ilçe genelinde sporsever gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik halı sahanın kazandırılması için çalışma başlatılmıştı.

İmzalanan protokolün ardından konuşan Habibe Öçal: “İlçelerimize öncelikli yapılacak 6 halı saha protokolünü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız ve diğer İlçelerimizdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde, sırasıyla projelerimizin hayata geçirilmesine gayret ediyoruz.’ dedi.

İmzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkoğlu ve Onikişubat İlçelerimizde sonrasında ise diğer ilçelerimizin halı sahalarını yaparak, gençlerin sporla kaynaşmasını destek verilecek.

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