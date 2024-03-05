7. Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor projesi’nde sınav heyecanı başlıyor!

Başkan Hanefi Mahçiçek’in belediyecilik vizyonu çerçevesinde eğitim yatırımlarını önceleyen Onikişubat Belediyesi, ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla hayata geçirdiği Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi’nin 7’ncisini düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ödülle tüm Türkiye’ye model olan projenin yeni dönem protokolü geçtiğimiz aylarda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımıyla imzalanmıştı.

Protokolün ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenen kitaplar temin edilerek, öğrencilere ulaştırıldı.

Temin edilen kitaplar, geçtiğimiz aylarda Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerine teslim edilmişti.

Projenin geçmiş dönem gerçekleşmeleri hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, 2014-2023 yılları arasında 5 ve 10’lu setler halinde 3. sınıftan 11. sınıfa kadar 680 bin kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söylemişti.

Kitapları teslim alarak okumaya başlayan öğrenciler, 6 Mart Çarşamba günü (yarın) yapılacak ilk deneme sınavıyla bilgilerini test edecek.

Sınavlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda gerçekleştirilecek.