9.’Uncu Ar-Ge Proje Pazarı’nda Ödüller Sahibini Buldu

KMTSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

9.’sunu düzenledikleri Ar-Ge Proje Pazarı’nda yarışan projelerin insanlığa büyük kolaylıklar sağlayacak, her biri değerli ve nitelikli projeler olduğunu belirten Rektör Can, projelerin ağırlıkla mühendislik fakültesi öğrenci ve hocalarının yaptığı projeler olduğunu söyledi.

"Her yıl bu proje pazarını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıyla işbirliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Burada yer alan öğrenci ve hocalarımızın geliştirdikleri projeler ulusal ve uluslararası yarışmalara da gönderilecek, TEKNOFEST yarışmalarına katılacak." diyen Rektör Can, fikirlerin projeye dönüştürülerek, tasarım ve markalaşma çalışmalarıyla katma değerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Ar-Ge Proje Pazarı'nın gerçekleştirilmesinde katkı sunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve ekibine, iş insanlarına, düzenleme komisyonuna, jüri üyelerine ve projeleriyle katılan bütün ekiplere teşekkür eden Rektör Can, dereceye giren takımları tebrik etti.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal da dokuzuncusu gerçekleştirilen Ar-Ge Proje Pazarı’na ilişkin verileri paylaştı. Toplam 41 proje başvurusunun gerçekleştirildiğini ifade eden Dekan Ünsal, 41 başvurudan 28’inin sergilenmeye hak kazanarak dereceye girmek için yarıştığını söyledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Ar-Ge Proje Pazarını çok önemsediklerini belirterek, "Amacımız; yeni projelerin hayata geçirilmesi, raflarda, dosyalarda kalmaması. Burada sanayiciyle buluşturuyoruz bunu geliştirmeleri için sanayicinin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Çünkü öğrencinin yaptığı çok basit ve küçük değişikliklerle sanayide bizim çok işimize yarayacak, üretimimizi, kalitemizi ve kontrolümüzü, verimliliğimizi artıracak. Bunlarla ilgili hem sanayicinin hem öğrencilerin kendilerini tanıtma fırsatı veriyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren projelere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, Dumlupınar Üniversitesinden Elif Karaman ve Muhammed Bekmezci’nin ‘Ehrami Karaçam ve Maraş Sümbülünden Kolojen Biyosentezine Yönelik Bölgesel Çalışmalar ve Kozmetik Sektörüne Uygulanması’ isimli proje birinciliğe layık görüldü.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Mehmet Cumhur Gaygılı ‘3 AWG Swallow İletkenli Enerji Nakil Hatlarının Projelendirilmesi ve Teknik Hesapları İçin Yapay Zekâ Destekli CAD Yazılımı (ENH-CAD)’ isimli projesi ikinci olurken, yine KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Kubilay Sünnetçi’nin ‘Akıllı Tarım’ isimli projesi üçüncülük elde etti.

Birinci projeye 8.000 TL, ikinci projeye 6.000 TL ve üçüncü projeye ise 4.000 TL para ödülü verildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ödül töreni öncesi ve sonrasında proje stantlarını gezerek, projeler hakkında proje ekiplerinden bilgi aldı.