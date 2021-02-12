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Abdulbaki Günışığı’ndan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Tarihçi yazar Abdulbaki Günışığı, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Abdulbaki Günışığı’ndan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Abdulbaki Günışığı’ndan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Tarihçi yazar Abdulbaki Günışığı, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12 Şubat 2021 Cuma 17:00
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Günışığı mesajında şunları söyledi;

“Tüm Anadolu’ya bağımsızlık için umut ışığı olan Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü gururla ve mutlulukla idrak ediyoruz.

12 Şubat, Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarının, vatan için her şeyini feda etmekten çekinmeden bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiyle gösterdiği kahramanlık destanının tarihidir.

Bu destanla Maraş halkı “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olamaz.” diyerek topyekûn verdiği varoluş mücadelesinde tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. İşgale karşı bağımsızlık mücadelemizin ilk zaferini kazanan Kahramanmaraşlı hemşerilerim bununla ne kadar gurur duysalar azdır.

Bu vesileyle Sütçü İmam’ı, Abdal Halil Ağa’yı, Rıdvan Hoca’yı, Ali Sezai Efendi’yi, Arslan Bey’i, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’i, Şehit Evliya’yı, Mıllış Nuri’yi, Yörük Selim’i, , Senem Ayşe’yi, Muallim Hayrullah’ı, Doktor Mustafa’yı, Çakmakçı Sait’i, Çuhadar Ali’yi ve adlarını sayamadığımız nice kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bu duygularla, kurtuluş mücadelesinin kahramanları aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum.”

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