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Kahramanmaraş
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Abdullah Ceyhan’dan 12 Şubat mesajı

Ceycey çocuk giyim firma yöneticisi Abdullah Ceyhan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Abdullah Ceyhan’dan 12 Şubat mesajı

Abdullah Ceyhan’dan 12 Şubat mesajı

Ceycey çocuk giyim firma yöneticisi Abdullah Ceyhan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:51
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Kurtuluş bayramını kutlayan Ceyhan; “Türk Milleti, yaşadığı müddetçe bayrak ve sancağı uğruna ölümü göze alır. Türk milletinin bayrağına uzanan eller 12 Şubat'ta ecdadımızın keskin kılıcıyla bertaraf edilmiştir. İnsanların en uç noktası, dinine yapılan saldırı ve saygısızlıktır. Bizim milletimizin içinde olan vatan ve bayrak aşkı ile din sevgisi Sütçü İmam’ın kıvılcımı ile ateşlenmiştir.

Kahramanmaraşlı için 12 Şubat demek, din ve vatan, özgürlük ve bağımsızlık, ezan ve bayrak için her şeye rağmen, herkese karşı başarılmış, bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırılışının, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır.

Maraşlı, birlik ve beraberliğini, vatan sevgisi ile pekiştirip, aziz vatanı kanları uğruna korumuş ve kurtuluş meşalesini Maraş'tan ateşlemiştir. Anadolu'nun işgalden kurtulan ilk ili olan Maraş, kahramanlık destanıyla tarihin altın sayfalarında yerini almıştır.

Vatanı bize teslim eden ecdadımızı Şeref ve minnetle yad ediyoruz. Tüm halkımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlu olsun.” Dedi.



 

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Abdullah Ceyhan’dan 12 Şubat Mesajı
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