Abdullah Ceyhan’dan 12 Şubat mesajı

Kurtuluş bayramını kutlayan Ceyhan; ““Türk Milleti, yaşadığı müddetçe bayrak ve sancağı uğruna ölümü göze alır. Türk milletinin bayrağına uzanan eller 12 Şubat'ta ecdadımızın keskin kılıcıyla bertaraf edilmiştir. İnsanların en uç noktası, dinine yapılan saldırı ve saygısızlıktır. Bizim milletimizin içinde olan vatan ve bayrak aşkı ile din sevgisi Sütçü İmam’ın kıvılcımı ile ateşlenmiştir.

çeteli kutlamaları özlüyoruz. İdarecilerimizin desteği ile kutlama haftası boyunca esnaflarımıza çete kıyafeti verilse ve bu elbiselerle bizler müşterilerimizi karşılasak, hem turizm adına hem de 12 Şubat adına çok güzel olur diye düşünüyorum. Kurtuluş ruhunu geçmişte olduğu gibi yaşamak isteriz.

Vatanı bize teslim eden ecdadımızı Şeref ve minnetle yad ediyoruz. Tüm halkımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlu olsun.” Dedi.