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Adem Toğrul’dan Bayram Mesajı

Edeler Ocakbaşı İşletme Sahibi Adem Toğrul, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Adem Toğrul’dan Bayram Mesajı

Adem Toğrul’dan Bayram Mesajı

Edeler Ocakbaşı İşletme Sahibi Adem Toğrul, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 13:04
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Adem Toğrul şunları kaydetti;

“Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, dua ve ibadetlerimizi kabul etsin.

Hayatımızı huzura dönüştüren bu müstesna günlerin, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla bu bayram bizler için biraz farklı geçecek.

Sevdiklerimizle kucaklaşamayacağız, büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz ama gönülden bayramlaşacağız.

Her ne koşulda olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştürecek, neşesini paylaşalım İnşallah.

Tedbirimizi alır, kurallara uyarsak eski günlerimize dönebiliriz.

Bu duygularla, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Adem Toğrul’dan Bayram Mesajı
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