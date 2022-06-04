Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Öğrencilerinin Başarısı

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye birinciliği elde eden Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Genç Kızlar Bisiklet Takımı ve Atletizm Genç Erkek Takımı ile Türkiye üçüncüsü olan Genç Erkekler Bisiklet Takımı sporcuları, okulu yaptıran SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarete, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Halil Büyükçakır ve Atletizm Takımı Antrenörü Şenay Mangan ile Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran katıldı.

Başarı elde etmek için çalışmak gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “Siz başarılı oldukça insanlar hem sizi alkışlar hem de gıpta ile bakar. İlk dönemlerde yorulabilirsiniz ama hedefinize yürümekten asla vazgeçmeyin ve yolunuza bakın” ifadelerini kullandı.

Sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını dile getiren Konukoğlu, “Gaziantep’imizi ve ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman yanınızdayız. Türkiye Şampiyonasında elde ettiğiniz dereceler çok önemli. Sizleri tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de konuşmasında, öğrencilere güveninin tam olduğuna işaret ederek, “Gençlerimiz, büyüklerinin de öğütlerini alarak Ay- Yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda da dalgalandırıp ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceklerdir” vurgusunu yaptı.

Tepe, Konukoğlu’na teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

ADİL SANİ KONUKOĞLU SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ BAŞARISI

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Halil Büyükçakır ise okul sporlarında Gaziantep’e takım olarak tarihinin ilk Türkiye birinciliğini Genç Erkek Atletizm Takımının kazandırdığını söyledi.

Kızlarda da yine Gaziantep’e tarihinin ilk Türkiye birinciliğini Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Genç Kızlar Bisiklet takımının getirdiğini açıklayan Büyükçakır, “Katıldıkları müsabaklarda milli takımlar seviyesinde ülkemizi temsil eden sporcularımız var” şeklinde konuştu.

Sporcular Rümeysa Yılmaz ile Ömer Esen okulları adına SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na çiçek takdim ettiler.