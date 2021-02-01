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Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma

Uzun süredir yaşanan kuraklık ve sıcak hava yerini mevsim normallerine bırakırken aniden başlayan sulu kar Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesindeki yaklaşık 750 km hat üzerinde 1000’e yakın tel kopmasına ve bir çok direkte hasar oluşmasına sebep oldu.

Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma

Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma

Uzun süredir yaşanan kuraklık ve sıcak hava yerini mevsim normallerine bırakırken aniden başlayan sulu kar Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesindeki yaklaşık 750 km hat üzerinde 1000’e yakın tel kopmasına ve bir çok direkte hasar oluşmasına sebep oldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:56
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Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ise bölgede seferberlik ilan etti.

Önceki gün başlayan sulu kar yağışı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde elektrik dağıtım şebekesine kalıcı hasarlar verdi. Yoğun kar yağışıyla birlikte arızalara müdahale etmek için Gölbaşı’nda hazır bekleyen arıza ekipleri ağır bilanço ile karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilçe merkezi ve kırsalla birlikte 100’e yakın taşıyıcı elektrik direğinde eğilme ve devrilme, 750 km’lik hatta ise 1000’e yakın tel kopması olduğu belirtildi. Gölbaşı ilçe merkezine enerji vermek için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünün belirtildiği açıklama ise şöyle; “Gölbaşı bölgemizde yağan sulu kar, elektrik dağıtım hatlarımız üzerinde uzun süre tutunarak buz yükü oluşturdu. Buz yükü Gölbaşı ilçe merkeziyle birlikte şebekemizde 1000’e yakın tel kopması olmasına sebep oldu. Ayrıca 100’e yakın taşıyıcı direğimizde de devrilme ve eğilme söz konusu.

Arızanın ilk anından itibaren GÖLBAŞI ilçemizde 8 Ayrı arıza ekibimiz, 3 adet sepetli itfaiye aracı, 1 adet iş makinesi, 5 Adet arazi aracı 24 saat çalışma esaslı olarak sahada özverili bir şekilde görev yapmaktadır. Tüm arazılar tek tek yapılarak ilçemize bölge bölge enerji vermeye çalışılmaktadır.”

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Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma
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